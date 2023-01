BMW revela o conceito de carro que muda de cor, o BMW i Vision Dee

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A BMW retirou as capas de um carro que pode mudar de cor, graças à aplicação da tecnologia de tinta de cor E.

Seguindo o fluxo iX da BMW em preto e branco que foi o destaque do CES 2022, a BMW deu um passo à frente ao trocar de marcha para mostrar um carro que muda de cor no CES 2023.

Ao contrário do modelo anterior, que alternava entre os tons monocromáticos e era baseado no modelo de produção BMW iX, a nova pele que muda de cor é aplicada a um conceito, chamado BMW i Vision Dee.

A Dee significa "experiência emocional digital" e há muito mais neste carro do que apenas a mudança de cor.

Especialmente os vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022 - Podcast ep. de bolso Pocket-lint. 176 Por Rik Henderson · 1 Dezembro 2022 Esta semana, nos concentramos nos vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022, com um olhar sobre os melhores gadgets, tecnologia e jogos para cada

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Mas como a BMW realizou esta proeza? Ela trabalhou com E Ink para cobrir o carro em 240 E Segmentos de tinta, cada um controlado individualmente e capaz de exibir até 32 cores diferentes. Como com o iX Flow, os painéis são cortados a laser e adaptados para se adaptarem a superfícies curvas para criar o efeito.

O resultado é que praticamente qualquer combinação de cores pode ser alcançada, o que significa que o carro pode ser adaptado ao seu estilo, seu humor ou sua roupa do dia - e leva apenas alguns segundos para mudar o design.

A BMW i Vision Dee oferece muito mais do que apenas habilidades camaleônicas. Ele foi projetado para fundir os mundos físico e virtual adotando coisas como tecnologia de projeção interior para permitir que seu avatar seja exibido na janela e que todo o pára-brisa seja usado como uma exibição de cabeça para cima.

Este carro foi projetado para poder deslizar entre realidades, mais do que apenas um veículo para explorar o mundo físico, você pode deslizar para o mundo virtual, puxando conteúdo digital para melhorar a experiência.

Gostamos especialmente da reimaginação da grade renal da BMW na frente do carro, que, graças aos painéis E Ink agora pode ser mais como um conjunto de olhos, capaz de reagir a você digitalmente, no mundo físico.

Ela também oferece um interior mais parecido com uma confortável sala de estar, com as janelas podendo ser dimerizadas sob demanda.

Claro, é apenas um conceito, mas há algumas idéias interessantes aqui - e parece que a BMW vai se empurrar para ter a capacidade de exibição de frente para o pára-brisas completo em seus carros de produção a partir de 2025.

Escrito por Chris Hall.