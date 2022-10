Este é o BMW XM: SUV de luxo super-poderoso chegando em 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

PALM SPRINGS, CA (Pocket-lint) - O BMW Concept XM foi revelado pela primeira vez no final de 2021, projetado para ser o carro M mais potente de todos os tempos. O fato de ser um SUV em vez de um salão esportivo faz com que a BMW M siga as tendências, tudo isso aponta para um desejo cada vez maior de carros maiores, mais arrojados e do tipo SUV.

O BMW XM foi confirmado em meados de 2022 e nós o alcançamos em Palm Springs, Califórnia, em outubro de 2022. A BMW XM abriu os livros de pedidos, com entregas previstas para 2023.

Projeto BMW XM

O BMW XM não é apenas um novo modelo X que recebeu o tratamento M, ele foi projetado para ser um terceiro pilar no topo da oferta da BMW. A série 7 está de um lado, a BMX X7 do outro.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Isso explica algumas das características da BMW XM, como o design dos faróis divididos com as luzes diurnas superiores separadas dos faróis ativos ligeiramente recuados de LED Matrix que se encontram abaixo. Você também encontrará isto na Série 7 e no X7, com o objetivo de trazer uma sensação de família.

A grelha icônica renal é mais compacta do que a BMW iX, mas você pode ver a semelhança geral com a SUV elétrica da BMW (ou SAV como a BMW gosta de chamá-los), mas também há a sensação de que a BMW XM é algo especial.

E você estaria certo. O BMW XM foi projetado para fundir dois mundos, a herança esportiva pela qual a BMW M é conhecida, juntamente com o conforto luxuoso da série 7 da BMW. É talvez um par improvável, mas uma vez sentado dentro do BMW XM, ele realmente funciona.

Na frente, o BMW XM é o que você esperaria de um carro M. Ele tem bancos esportivos, projetados para mantê-lo firmemente no lugar enquanto você esculpe pelos cantos, mas a segunda fila é realmente espaçosa, com bastante espaço para as pernas, um piso quase plano, e uma característica única - os assentos nas portas traseiras.

Esta interessante peça de design interior significa que quando a porta é fechada, tem o efeito de acrescentar mais amortecimento à junção entre o assento e o lado do carro. O resultado? Significa que você não precisa sentar de frente, você pode sentar-se em um ângulo maior, facilitando muito a conversa com a outra pessoa na traseira do carro.

Em alguns aspectos, a traseira do BMW XM é como um sumptuoso salão, projetado para ser comum, enquanto a dianteira é mais como uma BMW de desempenho. É um design híbrido - e também é um powertrain híbrido.

BMW XM potência e desempenho

Onde a BMW XM quer ser diferente de outros SUVs de desempenho, como o Aston Martin DBX707, está em apresentar um trem de força híbrido plug-in.

Há um motor V8 de 4,4 litros acoplado a um motor de 145kW, dando uma potência combinada de 653hp ou 480kW. Isso vai ver o BMW XM do 0-62mph em 4,3 segundos, o que não é um descuido.

Pocket-lint

Entretanto, no final de 2023, será acrescentado à lista o Rótulo Vermelho XM da BMW que aumentará a produção para um total de 748hp ou 550kW. Esse será o modelo BMW M mais potente e legal de todos os tempos, que é a manchete com a qual a BMW está rodando.

A bateria oferece capacidade de 25,7kWh e é boa para cerca de 50 milhas de motor elétrico - e suportará velocidades de até 87mph - por isso também é uma opção atraente para uso prático. Isto não é apenas para corridas de garganta V8 para obter a emoção da nota de exaustão, vai permitir que você navegue silenciosamente por áreas urbanas com emissões zero. Como um híbrido plug-in, você será capaz de carregá-lo em casa para aproveitar plenamente a propulsão elétrica que ele oferece.

BMW XM interior e tecnologia

O interior da BMW XM terá o mesmo tipo de display curvo que a BMW iX, conforme apresentado na nova série 7 e na nova BMW X7. Novamente, esta é uma marca registrada dos principais modelos da BMW e roda o Sistema Operacional BMW 8.0.

Você terá uma gama completa de tecnologias de direção inteligente e recursos de assistência, mas esse sistema operacional também significa que ele pode ser atualizado por via aérea, ele suportará seu smartphone e lhe dará uma gama completa de recursos conectados. Há ainda o controlador iDrive evoluído, bem como o suporte ao toque - mas nos ateremos aos botões se você não quiser que sua grande tela fique coberta de impressões digitais.

Este também não é um carro que é minimizado para o desempenho. Em vez disso, há algum talento em relação a tudo isso, incluindo um roofliner exclusivo que capta os desenhos angulares vistos em outros lugares e iluminados, de modo que se encaixa com as cores de iluminação ambiente que você encontrará em outro lugar.

No entanto, não há um grande número de opções. Projetado para ser um modelo emblemático, praticamente tudo vem como padrão, portanto você não vai se achar capaz de especular um modelo um pouco mais barato.

Teremos que esperar até que tenhamos conduzido o BMW XM para relatar algo mais sobre a experiência tecnológica interior, mas estamos esperando que seja praticamente o mesmo que o BMW iX.

Preços da BMW XM

O BMW XM começa em £145.885 e você pode ir ao site da BMW para projetar o carro você mesmo - e colocá-lo em uma ordem. As entregas são esperadas em 2023. Não há dúvida de que é caro - e é realmente voltado para o mercado dos EUA. Esperamos poder trazer-lhe mais em 2023.

Futuros carros elétricos: próximos carros movidos a bateria que estarão nas estradas nos próximos 5 anos Por Chris Hall · 21 Setembro 2022 Estes são os EVs que estão confirmados para chegar em 2021 e no futuro próximo

Escrito por Chris Hall.