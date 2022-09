BMW para mudar para o Alexa para assistência de voz no carro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Junto com a faixa de lançamentos de novos produtos, incluindo um Echo Auto de nova geração, a Amazon e a BMW anunciaram um team-up durante o evento de quarta-feira.

O fabricante de automóveis mudará para o Alexa como seu assistente de voz dentro do carro, indo em frente. Ela revelou que estará adotando a tecnologia da Amazon em veículos dentro dos "próximos dois anos".

Atualmente, a BMW usa seu próprio software de interação de voz - BMW Intelligent Personal Assistant. No entanto, um novo sistema está sendo desenvolvido sob medida em torno da plataforma Alexa para oferecer um "diálogo mais natural entre motorista e veículo".

Os clientes poderão escolher entre o assistente de voz da BMW ou o Alexa. Eles também podem optar por ter ambos os assistentes trabalhando um ao lado do outro, se assim o desejarem.

"Isto levará a experiência digital a um nível inteiramente novo", disse Stephan Durach, vice-presidente sênior da BMW.

"Esta cooperação com a BMW é um grande exemplo do que o Alexa Custom Assistant foi projetado para - para tornar mais rápido e fácil para as empresas desenvolver assistentes inteligentes personalizados para praticamente qualquer dispositivo", acrescentou o executivo da Amazon, Dave Limp.

O Alexa incorporado em um carro é um conceito relativamente novo, embora o novo Echo Auto tenha sido projetado para que todos os motoristas adicionem o assistente à sua experiência de condução. Ao contrário do modelo anterior, ele vem com um suporte adesivo, portanto pode ser colocado em qualquer lugar e é menor e mais fino do que antes.

Escrito por Rik Henderson.