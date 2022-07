O Sistema Operacional BMW 8 funcionará com o Android Automotive em alguns futuros modelos BMW

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A BMW anunciou discretamente que vai usar o Android Automotive em alguns futuros modelos BMW.

Os carros da empresa usam sua própria interface de usuário, atualmente o Sistema Operacional BMW 8 que roda em uma plataforma baseada em Linux, mas o novo anúncio confirma que a empresa estará abraçando o Android Automotive no futuro.

A mudança foi projetada para permitir uma maior personalização do cliente e "recursos e opções digitais expandidas", de acordo com a BMW.

O Android Automotive é a plataforma in-car do Google. Tem ganho popularidade nos últimos anos, mas não significa que você acabará com uma experiência de software como o mais recente smartphone Android.

Em vez disso, ele fornece uma plataforma com a qual os fabricantes de automóveis podem trabalhar e é provável que, visualmente, a experiência in-car que a BMW oferece permaneça a mesma, aderindo ao familiar Sistema Operacional BMW que tem evoluído nos últimos 10 anos ou mais.

Pode haver uma experiência semelhante à do Google para o Android Automotive - como você encontrará no Polestar, por exemplo - mas é provável que a BMW esteja usando o Android Automotive para facilitar o desenvolvimento com ele, em vez de porque eles querem oferecer, por exemplo, o Google Maps.

De fato, pode não haver nenhum serviço Google incluído como parte da oferta. Como dissemos, é provável que não haja uma grande mudança na aparência visual, já que a BMW vai querer manter a experiência para os clientes BMW.

"Estamos integrando os melhores aspectos de todos os mundos - que poderiam ser nossos próprios desenvolvimentos internos, Open Source ou produtos de software comercial, dependendo da aparência da solução específica", disse Stephan Durach, líder em desenvolvimento para a experiência de direção digital.

"Asseguramos que nossos clientes sempre desfrutem de uma experiência digital única e personalizada em seu veículo".

A BMW confirmou que o Android Automotive será usado em alguns veículos a partir de março de 2023 e suspeitamos que estaremos vendo pequenos indicadores das opções adicionais que ele oferece em destaque em lançamentos futuros.

Escrito por Chris Hall.