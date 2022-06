BMW iX1 é um crossover elétrico compacto, carregado com tecnologia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A terceira geração da BMW X1 foi anunciada, o menor dos modelos da série X da BMW e sentado bem no meio do território de crossover.

Como um carro de combustão, você tem a opção de tração dianteira ou tração total, marcando isto como algo um pouco diferente e um carro de corrida ideal para uma pequena família.

Mas a novidade da versão de combustão - com duas opções de gasolina ou duas opções de diesel - leva algo como um banco traseiro com a notícia de que este também estará disponível como um carro puramente elétrico, marcado como o BMW iX1.

Segue uma abordagem semelhante à da BMW iX3, com um par de ajustes para diferenciá-la do modelo de combustão, mas de outra forma parecendo muito parecida.

É provável que isto seja atraente para aqueles vendidos no estilo e que desejam algo convencional, em vez de alguns dos desvios um pouco mais dramáticos da norma que você encontrará em outro lugar. Em essência, é um grande "meu primeiro carro elétrico" para qualquer um que já seja um ventilador BMW.

O iX1 vem em especificações bastante altas, no entanto. É de tração total para motores de partida, com motores nos eixos dianteiro e traseiro, com uma potência combinada de 313hp ou 230kW. Inscrito como o iX1 xDrive30, ele fornecerá 0-62mph em 5,7 segundos.

Há um alcance reivindicado de 257-272 milhas (413-438km), o que parece razoável e bastante típico para um modelo deste tamanho. A bateria está enclausurada no chão do corpo, mas vê uma pequena redução no espaço de inicialização para 490 litros, em comparação com os 540 litros nos modelos de combustão.

Essa bateria oferece 64,7kWh de energia utilizável, suportará uma carga de 11kW com 22kW como opção, para carga DC suportará 130kW. Essa não é a mais rápida por aí - os modelos Hyundai e Kia oferecem quase o dobro da velocidade de carga - mas ainda assim, em 29 minutos, ela irá lhe proporcionar uma carga de 10 a 80 por cento.

Ao nos mudarmos para o interior, vemos um desvio muito maior do tipo de coisa que a BMW iX3 oferecia, pois é muito mais moderna, como a BMW iX. Isso vê menos botões, enquanto agora ele é alimentado pelo Sistema Operacional BMW 8.

Isso é projetado para ser muito mais intuitivo, suporta grandes controles de voz na forma de Hey BMW, enquanto também oferece Android Auto e Apple CarPlay.

O que vai chamar sua atenção é o visor interior arrebatador, os botões multifuncionais do volante e o visor de cabeça para cima. A curva desse display é composta por um display de 10,25 polegadas do motorista e um display central de 10,7 polegadas.

Há um monte de tecnologia embalada, incluindo UWB - banda ultra larga - que permitirá desbloquear com chaves digitais em seu smartphone, enquanto o mapeamento alega incorporar mais dados sobre onde parar e carregar seu carro.

Com certeza haverá muito apelo neste crossover, com sua altura de viagem elevada, qualidade BMW e aparência renovada, oferecendo uma opção elétrica premium.

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS para a estrada Por Britta O'Boyle · 6 Junho 2022

O BMW iX1 estará disponível em outubro de 2022 e custará a partir de £36.225 para os modelos de combustão, o preço do iX1 ainda está por confirmar.

Escrito por Chris Hall.