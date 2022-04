A série BMW 7 foi completamente redesenhada, sendo a i7 a escolha elétrica para VVIPs

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BMW revelou a última iteração da série 7, incluindo pela primeira vez uma versão totalmente elétrica.

Este salão de luxo também dá um passo à frente como carro a ser conduzido, já que agora estará disponível exclusivamente em sua longa distância entre eixos. Apesar de oferecer a versão i7 com emblema que nos interessa mais, ainda haverá uma versão diesel na Europa, opções híbridas plug-in e modelos com emblema M que virão no futuro.

Curiosamente, na Europa, ela será lançada como a BMW i7 antes que outras versões sigam em 2023, portanto é um caso de carro elétrico primeiro.

Do exterior, o BMW série 7 é descrito como "monolítico", com a grelha de rim, muitas vezes ridicularizada, refletindo agora outros modelos recentes e definindo esta placa de carro.

Há um aspecto convencional, mais parecido com o saloon executivo que você poderia esperar e não se afastando muito de um design futurista. Não podemos deixar de pensar que há uma vibração do Bentley da velha guarda.

Voltando ao BMW i7, há um par de motores que emitem 544hp (400kW) com um citado alcance de 310 milhas. O piso do carro contém uma bateria de 101,7kWh, enquanto há suporte para carregar até 195kW, o que o considerará como um ótimo modelo para cruzeiros de longo alcance. Não é tão espaçoso quanto o rival Mercedes EQS.

No futuro, haverá também uma versão do i7, chamada i7 M70 xDrive, com o selo M. Isto saltará para mais de 600hp e oferecerá um tempo de 0-62mph de menos de 4 segundos.

Enquanto o exterior do carro não é muito futurista, o interior é. Há mais telas, com foco no conforto e no luxo, para garantir que os que estão na traseira cheguem ao seu destino completamente descansados, entretidos ou informados.

Isto inclui a tela de teatro de 31,3 polegadas 8K da BMW (alimentada pela TV Amazon Fire), enquanto a tela frontal também suporta streaming, para que o motorista possa alcançar no YouTube enquanto carrega o carro.

O carro é alimentado pelo mais recente sistema operacional BMW 8 - como encontrado no novo BMW iX - enquanto há suporte para direção automatizada e estacionamento, com a BMW alegando que ele oferecerá autonomia de nível 3.

Além disso, haverá o controle do smartphone para a série 7 da BMW, para que você possa estacionar remotamente, inclusive com o carro lembrando rotas de até 200 metros, para que você possa chamar remotamente o carro para dirigir de sua garagem até sua porta da frente, por exemplo, e isso está em cima do suporte para funções de chave digital.

Além de oferecer bancos traseiros reclináveis, há aquecimento para os apoios de braço, não apenas para o banco, com uma gama de opções interiores de pelúcia, incluindo um couro Merino ou lã de caxemira.

E sim, com o foco no transporte de passageiros importantes, há também uma versão blindada da Série 7 em desenvolvimento.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 20 Abril 2022

O preço, se você tiver que perguntar, é de £108.305 / $119.300 / EUR135.900 - mas a boa notícia é que o configurador está ao vivo no site da BMW para que você possa ir e especificar o seu carro agora mesmo.

Escrito por Chris Hall.