O i7 EV da BMW será lançado em abril, aqui está nosso primeiro vislumbre

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BMW nos provocou com algumas fotos enigmáticas da imprensa em torno de seu próximo sedã totalmente elétrico, o i7 . Enquanto as imagens não revelam muito sobre o estilo geral do carro, a grade dianteira iluminada aparece com destaque.

Parece que poderíamos estar vendo uma grade alongada semelhante à do BMW iX , e se isso é bom ou não, depende do seu gosto pessoal. Certamente tem sido divisivo até agora.

Também podemos vislumbrar a enorme tela ultrawide de 31 polegadas 8K que manterá os passageiros na parte de trás entretidos.

A BMW diz que a tela “transforma os bancos traseiros em uma sala de cinema exclusiva e privada , onde os passageiros podem selecionar seu programa de entretenimento pessoal de uma ampla variedade de ofertas de streaming e assistir enquanto dirigem nos novos modelos topo de linha da BMW”.

Os faróis foram redesenhados e agora apresentam um perfil estreito de aparência mais raivosa com lentes de cristal.

O novo Série 7 contará com um teto de vidro panorâmico e uma série de recursos de iluminação ambiente, controláveis pela BMW Interaction Bar iluminada.

Frank Weber, membro do Conselho de Administração da BMW AG para Desenvolvimento, diz que "o BMW i7 totalmente elétrico também é o BMW Série 7 mais potente. Ele combina a melhor experiência de direção com a melhor experiência digital. Isso o torna o veículo ideal para tomadores de decisão responsáveis e com visão de futuro e pioneiros de vanguarda."

Espera-se que o carro tenha um alcance impressionante de mais de 600 quilômetros e teremos mais detalhes quando for lançado no próximo mês.

Escrito por Luke Baker.