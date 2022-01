BMW Theatre Screen é uma TV Fire de 31 polegadas para o banco traseiro do seu carro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fabricantes de automóveis sempre fantasiaram que seu carro seria mais do que apenas um veículo para ir de A a B. Inúmeros conceitos impulsionaram a ideia de seu carro ter um interior como um lounge, e que você o usará para lazer, não apenas para dirigir trabalhar.

Com a última geração de carros elétricos, este interior de salão ficou muito mais próximo, graças às oportunidades de design oferecidas quando você não precisa incorporar todos os elementos mecânicos de um carro a combustão no interior.

O BMW Theatre Screen se parece com muitos dos conceitos que vimos antes, mas este é um pouco mais real. A BMW nos diz que "os recursos apresentados estão muito próximos dos que lançaremos em produção em série no futuro próximo" - embora não haja confirmação de quando, quanto custará ou em que modelo (s) estará disponível.

O sistema vai transformar o banco traseiro do seu carro em uma sala de cinema, com a tela 32: 9 de 31 polegadas girando para baixo do teto do carro, acompanhada por uma trilha sonora de Hans Zimmer.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 5 Janeiro 2022

Ao mesmo tempo, a iluminação interior diminuirá e as cortinas de sol aumentarão, para criar o ambiente perfeito para assistir a um filme.

É uma tela super ampla com resolução de 8000 x 2000 pixels, então não é exatamente o mesmo formato de 8K que você pode ter na TV de sua casa - mas permitirá a reprodução em diferentes aspectos, além de zoom.

O controle será feito pelos painéis nas portas do carro, enquanto o conteúdo propriamente dito será alimentado pela Fire TV . Isso significa que você poderá acessar uma gama completa de conteúdo e assumimos todos os serviços de streaming que você normalmente obteria no Fire TV, o que inclui produtos como Disney + e Netflix.

(BMW detalha que o mercado chinês terá um fornecedor de streaming diferente.)

É claro que você precisará de uma conexão sólida para transmitir tudo e a antena 5G integrada do carro cuidará disso para você.

Com o BMW iX lançado recentemente como o modelo elétrico carro-chefe da empresa, é provável que seja aqui que a Tela do Teatro fará uma aparição, ao lado do excelente sistema de som Diamond Surround da Bower & Wilkins, que já é uma opção para o carro.

Tendo ouvido nós mesmos esse sistema de som - parece uma ótima configuração para aqueles que querem relaxar e assistir filmes na parte de trás de seus carros.

Isso pode ser a preservação do VVIP sendo dirigido, ou pode ser apenas uma ótima maneira de atualizar a roda do tempo enquanto carrega seu carro.