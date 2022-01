BMW demonstra carro com mudança de cor E Ink na CES 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BMW abraçou a CES 2022 , não apenas revelando a versão mais poderosa de seu carro-chefe BMW iX - o iX M60 - mas também aproveitou a oportunidade para mostrar uma gama de outras tecnologias.

Uma demonstração interessante é a mudança de cor do carro, a ideia é que, embora a personalização do interior seja agora comum graças à iluminação ambiente, muitas vezes você fica preso apenas com uma cor externa para o seu carro, o tempo todo.

Mas o BMW iX Flow vê o exterior do carro usando um invólucro especial que usa a tecnologia E Ink. Sim, o mesmo material que alimenta seu Amazon Kindle e permite uma mudança entre diferentes tons.

Mas, aplicando uma carga à cobertura do E Ink, o material vira os pigmentos que contém, movendo-se entre o escuro e o claro. Isso permite que o BMW iX Flow mude sua cor externa com o pressionar de um botão.

"O BMW iX Flow é um projeto avançado de pesquisa e design e um grande exemplo do pensamento inovador pelo qual a BMW é conhecida", disse Adrian van Hooydonk, chefe de design do BMW Group.

Embora se trate principalmente apenas de olhar as estrelas, a BMW aponta que a mudança de cor pode aumentar a eficiência do carro, com o branco refletindo o calor do sol ou tons mais escuros absorvendo mais calor - algo que também pode ser aplicado às superfícies internas, como o painel.

Em vez disso, a maioria dos observadores pensará em como isso seria ótimo como um carro em fuga, capaz de mudar de cor ao pressionar um botão.