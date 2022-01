BMW iX M60 dá a este SUV elétrico o tratamento M

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O BMW iX é o carro elétrico carro-chefe da empresa. Com base no desenvolvimento apresentado ao longo dos últimos anos pelo conceito iNEXT, o BMW iX está adicionando outra variante à sua oferta. Mas esta é uma variante que você receberá de braços abertos.

Procurando trazer um pouco de força BMW M para o BMW i legal, fundindo o velho e o novo, esta é uma versão de alto nível de um carro já de alta especificação.

Muitas das características deste carro são baseadas em sua maior potência. Ele oferecerá até 619hp ou 455kW de potência do motor, o que significa um tempo de 0-62mph de 3,8 segundos.

Esta é uma grande elevação em relação ao modelo xDrive 50, que oferece 500hp / 370kW.

A BMW diz que o novo modelo M60 oferecerá 357 milhas de alcance, enquanto a aceleração será suave e consistente até a velocidade máxima limitada eletronicamente de 155 mph.

Também há algumas mudanças de design, com rodas de 22 polegadas e pinças de freio azuis clássicas BMW M, enquanto a suspensão é configurada para aumentar o desempenho do sistema de tração nas quatro rodas.

Para o interior, você tem o Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, uma câmera interna, portas com soft close, assentos ventilados para massagem e muitas outras guloseimas.

E deveria, porque há um salto de preço saudável em relação aos outros modelos da gama iX, com o iX M60 a partir de £ 111.905.

É claro que muito do que você obtém deste carro futurista é igual ao que os modelos mais baratos oferecem: o mais recente sistema de infoentretenimento com Sistema Operacional 8 e um assistente de voz aprimorado, design interior requintado, excelente direção e muito espaço.

O BMW iX M60 será lançado no verão de 2022 no Reino Unido e com o preço que está, parece ter o Tesla Model X firmemente em sua mira.