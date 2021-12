BMW XM mostra o carro mais poderoso da série M - e será um híbrido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BMW revelou um novo carro-conceito, que mostra o BMW XM, um novo modelo da série M que entrará em produção no final de 2022.

A BMW já revelou uma quantidade surpreendente sobre este carro: será apenas um modelo da série M, mas com o X no nome, e o visual do SUV, fica claro que este não é um carro esporte como o M1.

Em vez disso, o conceito BMW XM mostra uma nova frente para os modelos de luxo da BMW: é angular, com uma pitada de Lexus e certamente não há redução no tamanho daqueles dentes de castor, ou grade de rim, como é mais educadamente conhecido.

A eletrificação continua sendo parte da história aqui, já que o BMW XM será um híbrido plug-in. Isso significa que terá uma bateria bastante grande - boa para 50 milhas de alcance - enquanto haverá um motor V8 emparelhado com um motor elétrico para entregar 550 kW combinados, ou 750 cv, e um torque máximo de 1000 Nm.

O novo modelo será montado na fábrica de Spartanburg, nos Estados Unidos, que é o mercado-alvo deste modelo.

Existem alguns detalhes interessantes no design, principalmente na parte traseira do carro, enquanto o interior ganha um cockpit focado no motorista, com display curvo e interior em couro marrom.

O amplo uso de fibra de carbono e tons de cobre trazem aquele visual esportivo, já que a BMW visa fazer a ponte entre luxo e desempenho.

Parte disso, sem dúvida, permanecerá no BMW XM, parte provavelmente se perderá nas profundezas da história dos carros-conceito - mas o que este carro realmente está tentando fazer é misturar desempenho e eletrificação de uma forma atraente.