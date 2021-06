O seu BMW será capaz de pagar pelo seu próprio estacionamento, graças à atualização do aplicativo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fabricantes de automóveis estão constantemente nos dizendo que o aumento da conectividade e as atualizações pelo ar vão tornar nossas vidas mais fáceis - e agora, finalmente, isso soa verdadeiro.

RingGo confirmou que seu aplicativo estará disponível em modelos BMW executando o sistema operacional 7 - carros construídos desde julho de 2018 - que permitirá que você pague pelo estacionamento sem ter que usar dinheiro ou tirar o telefone do bolso.

RingGo é a plataforma usada por muitos conselhos em todo o Reino Unido, que acrescentou flexibilidade aos estacionamentos públicos, permitindo que você pague usando o aplicativo do seu telefone em vez de ter que usar moedas. Lembra das moedas?

Ter acesso ao aplicativo nativamente em seu carro significa que você será capaz de estacionar, abrir o aplicativo, selecionar o estacionamento em que está e a duração da sua estadia para que possa pagar por meio de sua conta RingGo, tudo isso enquanto estiver sentado carro.

"O novo recurso será entregue como um aplicativo de veículo integrado e instalado automaticamente por via aérea em todos os veículos BMW no Reino Unido que possuem o Sistema Operacional 7 e foram construídos desde julho de 2018", disse Chris Hollis, Gerente de Produto ConnectedDrive & Technologies da BMW.

Estima-se que sejam 150.000 veículos que poderiam se beneficiar desse novo método de conexão de pagamento de estacionamento, evitando a necessidade de pegar o telefone e abrir o aplicativo.

Uma coisa a se observar se você for usuário do RingGo é que a plataforma cobra uma taxa, mesmo que não haja cobrança de estacionamento no momento em que você estiver lá. Isso significa que se você optar por não pegar o tíquete grátis na máquina e usar o aplicativo, não pagará nada.

Embora esperemos que este ainda seja um processo principalmente manual, não é difícil imaginar um futuro em que o serviço de estacionamento que você está usando possa ser automaticamente solicitado a abrir quando você para o carro no estacionamento.

A próxima etapa que gostaríamos de ver, naturalmente, é o pagamento no carro para serviços de carregamento de carros elétricos .

Escrito por Chris Hall.