BMW i4 revelado como detalhes da empresa futura linha de EV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BMW revelou o novo i4 elétrico em sua Conferência Anual em Munique. Juntamente com a revelação do novo sedã / sedã elétrico, a empresa detalhou uma série de futuros carros elétricos.

O lançamento do BMW i4 foi acelerado, chegando agora 3 meses antes do planejado originalmente. É um Gran Coupé de quatro portas, com linhas semelhantes ao atual BMW Série 4. Uma das coisas interessantes sobre o i4 é que haverá uma versão M Performance desse carro também.

Embora os detalhes completos não tenham sido revelados - isso acontecerá nas próximas semanas - a BMW está divulgando algumas das especificações básicas para este carro.

Haverá alcances de até 590 km (366 milhas) e uma potência de até 390 kW, ou 530 cv. Isso fará com que o BMW i4 faça 0-62 mph em cerca de 4 segundos. Não vai ser desleixado.

Mas isso não é tudo o que a BMW tem em mente, oh não. Na verdade, a empresa espera ter 12 modelos elétricos nas estradas até 2023.

Isso inclui o i3, o Mini SE e o BMW iX3 que já foram lançados, o BMW iX - que acaba de ter os modelos detalhados - e o BMW i4, também agora revelado.

Também teremos uma versão totalmente elétrica do BMW Série 5, do BMW Série 7 e do BMW X1. É provável que eles aceitem a nomenclatura i, portanto, i5, i7 e iX1.

Também foi confirmado que a substituição do Mini Countryman também será elétrica - com a BMW confirmando que o Mini será uma marca totalmente elétrica .

O objetivo é ter 2 milhões de veículos BMW totalmente elétricos nas estradas até o final de 2025.

Certamente é um momento de mudança para a BMW e com a crescente demanda pela adoção de veículos elétricos, precisamos apenas da infraestrutura de carregamento para manter o ritmo.

Escrito por Chris Hall.