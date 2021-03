Modelos e especificações do BMW iX revelados: BMW iX xDrive40 e iX xDrive50

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BMW anunciou o BMW iX - é o SUV totalmente elétrico da próxima geração - em novembro de 2020, mas agora foi além ao nos dar mais detalhes do que exatamente você terá, incluindo dois nomes de modelos.

A estrutura de nomenclatura será familiar aos observadores da BMW e parece haver ampla equivalência com os modelos de combustão aqui: O iX xDrive40 tem 300cv e um tempo de 0-62mph de 6 segundos, que é próximo ao BMW X5 xDrive40i, que tem 333cv e um 5,7 segundo tempo 0-62mph.

O iX xDrive50 tem 500cv e um tempo de 0-62mph de menos de 5 segundos, enquanto o X5 M50i tem 530cv e um tempo de 0-62mph de 4,3 segundos. Isso geralmente significa que você pode olhar o número do modelo do iX e saber em que posição seu carro está.

A Audi fez algo semelhante no e-tron , usando nomes como 50 e 55 para representar o posicionamento dentro da família.

Também temos um preço para o BMW iX xDrive40 de £ 69.000 ou € 77.300. O Audi e-tron básico é mais barato, mas haverá diferenças de acabamento a serem consideradas nos preços. Suspeitamos que a BMW irá oferecer um modelo mais acessível no futuro.

A BMW diz que o BMW iX está nas fases finais de desenvolvimento, com lançamento no mercado previsto para o final de 2021.

Indo para os detalhes. Como o iX é um modelo X, eles têm tração nas quatro rodas, o que significa que têm dois motores, veja como as especificações se dividem.

Bateria: Mais de 100 kWh

Alcance: 373 milhas (WLTP)

Carregamento: 200kW

Motor: 370kW (500hp)

0-62 mph: menos de 5 s

Consumo WLTP: 2,9 milhas por kWh (aprox.)

Há alguns detalhes interessantes a serem extraídos dessas estatísticas fornecidas pela BMW. A capacidade real da bateria não é informada, ela "acabou", assim como os tempos de 0-62 mph também não são precisos.

O xDrive50 é o mais potente dos dois modelos, claramente visto pela maior capacidade da bateria e pelo motor mais potente. Isso significa aceleração mais rápida - mas aqui o tamanho aumentado da bateria também significa maior alcance.

Os intervalos são WLTP e sempre precisam ser tomados com uma pitada de sal, mas os 373 quilômetros são longos. Esse é o tipo de alcance que o Tesla Model X Long Range oferece, que também tem uma capacidade de bateria de cerca de 100 kWh.

A BMW também fornece um consumo médio, dizendo "21 kWh por 62 milhas". Se dividirmos as milhas pelo kWh, obtemos a média por kWh de 2,9 milhas. Multiplique-os e você chegará a 290 milhas de alcance, um pouco abaixo das 373 milhas citadas. (Isso é provavelmente um reflexo de testes WLTP específicos conduzidos.)

Esses 2,9 milhas por kWh podem ser comparados a outros modelos - e é uma estimativa semelhante às médias que temos no Audi e-tron. Suspeitamos que pode ser empurrado mais alto e é aqui que a condução no mundo real sempre traz diferenças para os números citados.

Bateria: Mais de 70 kWh

Alcance: 249 milhas (WLTP)

Carregamento: 150kW

Motor: 240kW (300hp)

0-62 mph: mais de 6 s

Consumo WLTP: 3,1 milhas por kWh (aprox.)

O xDrive40 dá um pequeno passo para baixo com um pouco menos de energia e novamente uma bateria de "cerca de" 70 kWh. O alcance aqui também sofre um golpe - mas curiosamente, o consumo WLTP médio é um pouco melhor - provavelmente porque não será tão pesado por causa da bateria menor.

Isso - por meio de um cálculo - nos dá 3,1 milhas por kWh, o que seria 217 milhas de alcance em comparação com as 249 milhas citadas. Novamente, como você dirige e as condições em que dirige, todos têm um impacto aqui.

Também é importante notar que há uma diferença nas velocidades de carregamento aceitas. O 50 recebe 200kW de carga, enquanto o 40 recebe 150kW de carga.

Isso se parece um pouco com um diferenciador de folha de especificações, talvez usado para alavancar a diferença de preços também - porque, na realidade, ambos estão cobrando rapidamente e ambos o levarão de volta à estrada rapidamente.

Estamos surpresos que a BMW não se limitou a oferecer o carregamento mais rápido disponível, que atualmente está em torno de 350 kW, compatível com alguns outros modelos. Mas, na realidade, a maioria carrega lentamente durante a noite - e a maioria não notará uma grande diferença entre carregar em um carregador de 150kW ou 200kW.

Escrito por Chris Hall.