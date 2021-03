BMW Operating System 8.0 adiciona mais personalizações, widgets e experiências personalizadas aprimoradas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Sistema Operacional BMW 8.0 fará sua estreia no BMW iX , assim como aparecerá no BMW i4, com lançamento previsto para o final de 2021.

O novo sistema promete ser extremamente poderoso, com potência de núcleo subjacente aumentada, taxas de dados mais rápidas e um grande aumento no volume de dados para torná-lo tão rápido quanto você gostaria que fosse.

O objetivo é arrastar os sistemas do carro para a era digital, construindo sobre os alicerces lançados pelo BMW Operating System 7 e prometendo atualizações over-the-air e mais personalização do que estava disponível anteriormente.

O controle do Sistema Operacional BMW 8.0 continuará a suportar o familiar controlador iDrive - que já existe nos carros BMW há muitos anos, mas também suportará a interação por toque e voz.

No front da voz, o BMW Personal Digital Assistant recentemente aprimorado promete ser o melhor em compreender a linguagem natural para um relacionamento mais coloquial. A versão anterior era realmente muito boa e agora estamos tão familiarizados com serviços como Alexa e Google Assistant que existe uma alta referência para tais serviços.

Há novos gráficos que serão exibidos no visor interno do seu BMW para que você possa visualizar melhor o que está acontecendo - incluindo um reflexo se o BMW Assistant está falando com o motorista ou passageiro.

Você poderá dizer coisas como "meus pés estão frios" para que o sistema de controle de temperatura aumente a temperatura nas áreas dos pés.

A BMW também está fazendo um grande show sobre como entrar no seu carro. Isso se tornou cada vez mais comum em carros, expandindo o que antes era apenas um som, para o que está se tornando um desempenho e tanto.

Com o BMW Operating System 8.0, graças ao UWB - ultra-wideband - hardware na chave ou através de um smartphone compatível com Digital Key Plus da BMW, o carro irá acordar quando você chegar a 3 metros, aumentando lentamente a iluminação interna.

Em seguida, o tapete claro se iluminará pelas portas e a iluminação da maçaneta da porta se acenderá.

Quando estiver a 1,5 metros, o carro será desbloqueado, enquanto a tela é ativada e as configurações do BMW ID são carregadas, o que significa que o carro está configurado para o motorista que está prestes a entrar.

O BMW ID permite que você configure um perfil em um carro e depois o leve para outro veículo.

Com o aumento da personalização em oferta para os visores, BMW ID e os perfis que ele oferece significarão que você pode obter a configuração perfeita para você - e se você dirigir BMWs diferentes, leve essas configurações preferenciais para outros carros.

Você pode proteger seu BMW ID com PIN para que ninguém mais tenha acesso a essas configurações personalizadas.

Uma das áreas que criticamos no BMW Operating System 7 foi que a tela do motorista não nos deu tanta personalização quanto gostaríamos. Parece que isso está sendo tratado na versão 8, com bastante personalização usando os controles do volante.

Existem três layouts diferentes - Drive, Gallery, Focus - com a capacidade de alterar elementos individuais sem esses layouts.

Há também uma nova ênfase nos widgets, permitindo que o driver escolha os widgets que deseja e a ordem em que aparecem, para que as funções mais comumente usadas possam sempre ser uma mão.

Navegação, carregamento e estacionamento estão todos integrados ao mapeamento baseado em nuvem, e o sistema pode aprender rotas ou viagens comuns associadas a um ID BMW específico, de modo que o carro esteja pronto para essa rota, como aprender seu trajeto e evitar atrasos em o percurso.

Há uma variedade de visualizações diferentes disponíveis para que você possa ver mais ou menos informações, dependendo do que é importante para você no momento.

Quaisquer rotas aprendidas podem ser excluídas por meio do aplicativo BMW, para proteger sua privacidade - ou apenas para remover rotas aprendidas de que você realmente não precisa.

Haverá suporte contínuo para Apple CarPlay ou Android Auto, se você preferir usar esses sistemas.

Continuaremos a atualizar com informações sobre o Sistema Operacional BMW 8.0 conforme e quando tivermos acesso ao novo software.

Escrito por Chris Hall.