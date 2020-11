BMW apresenta seu carro-chefe SUV elétrico, o BMW iX

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BMW revelou seu novo carro-chefe, o antecipado BMW iNEXT , que recebe o novo nome de rua BMW iX. Este é um grande SUV elétrico - ou SAV, como a BMW o chama - que promete mais de 300 milhas de alcance, ao mesmo tempo que apresenta um design radicalmente novo para a empresa.

Em muitos aspectos, este carro é uma evolução do trabalho empolgante que o BMW i3 começou - há mais uma vez uma gaiola de carbono para reduzir o peso - e não é apenas uma versão adaptada de um carro BMW existente, mas algo que é muito maior declaração.

A BMW diz que o design deste carro começou de dentro, querendo criar um espaço interior que fosse mais parecido com um loft, minimizado e livre de desordem e que tenha visto uma redução de muitos dos elementos comuns que você poderia esperar, menos interruptores, maior sutileza e um conceito que a BMW está chamando de "tecnologia tímida".

A ideia por trás da tecnologia tímida é ter recursos tecnológicos avançados, sem que sejam abertamente óbvios. Um exemplo é o controlador iDrive, o familiar click dial que os BMWs oferecem há mais de uma década, agora reduzido ao que parece uma decoração de vidro cortado - mas ainda oferecendo interação e controles de toque. É o mesmo de antes, mas diferente.

1/5 BMW

Em vez de ter duas telas internas separadas, agora há uma tela arqueada, com suporte ao toque e projetada de forma totalmente diferente dos carros BMW existentes.

Visto de fora, ele se parece um pouco com um BMW X5 refinado e tem quase o mesmo tipo de tamanho. É arredondado ao invés de angular, no entanto, um design mais suave ao invés da postura agressiva que o esportivo X5 oferece. A aerodinâmica, é claro, desempenhou seu papel, então há maçanetas integradas, assinaturas de luz mais delgadas, mas, mais uma vez, aquele conhecido upkick nas janelas laterais traseiras.

Na frente, é claro, há a grade exclusiva - com aqueles dentes de castor enormes que vimos no conceito iNEXT. Só que este é outro exemplo de tecnologia tímida, pois esconde todas as câmeras, radares e sensores para recursos de assistência ao motorista, para que você não precise olhar para eles na frente do carro.

A BMW diz que pode obter 600 km do BMW iX (300 milhas) enquanto há 370 kW de potência, o equivalente a 500 cv. Isso levará de 0-52 mph em menos de 5 segundos. O BMW iX também suporta carregamento de 200kW, o que significa que você pode colocar 120 quilômetros de alcance em 10 minutos ou atingir 40% de carregamento em 40 minutos - se você tiver um carregador tão potente.

O BMW iX deve entrar em produção no próximo ano, não há informações sobre preços, mas você pode esperar que ele esteja firmemente no nível premium.

Escrito por Chris Hall.