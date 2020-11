BMW iNext terá sua produção oficial revelada em 11 de novembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi em novembro de 2018 que a BMW revelou o BMW Vision iNext , prometendo um carro totalmente elétrico e totalmente autônomo que chegaria às estradas em 2021.

A BMW parece estar seguindo a linha do tempo, com o lançamento da versão de produção deste carro voltado para o futuro previsto para 11 de novembro.

O lançamento da BMW terá lugar na quarta-feira, 11 de novembro, às 14h CET. Aqui estão os tempos globais:

Londres - 13:00 GMT

Nova York - 08:00 EST

São Francisco - 05:00 PST

Tóquio - 22:00 JST

Sydney - 00:00 AEDT, 12 de novembro

Sim, a BMW compartilhará muitas informações para que você se envolva na revelação. Há um microsite oficial para o evento - em http://www.bmw.com/nextgen, mas não sabemos se ele também será transmitido no YouTube, suspeitamos que será - e iremos incorporá-lo assim que for viver.

Esperamos um design de tipo SUV grande - como o conceito - embora esperemos um interior um pouco mais convencional do mostrado no conceito. No entanto, não esperamos que o BMW iNext seja apenas um X7 retrabalhado - esperamos que o modelo de produção seja mais semelhante ao BMW i3, o que poderia ser um pouco mais emocionante.

Embora um SUV totalmente elétrico não seja surpresa (o BMW iX3 já foi anunciado ), a autonomia do veículo foi um dos pontos de referência do modelo. Isso será regido pelas legalidades do sistema, mas será interessante ver o que é possível.

Para ajudar a aumentar a empolgação, a BMW realizará um evento virtual, com uma série de seis partes explorando o desenvolvimento de carros futuros da BMW, chamado Chasing iNext. Eles começarão a ser lançados a partir das 16h (CET) do dia 10 de novembro, antes da divulgação final do próprio iNext.

Isso não é tudo que a BMW tem em sua agenda, já que também fará anúncios da Motorrad e da Mini.

Escrito por Chris Hall.