A BMW diz que seu primeiro carro elétrico M Performance não rivalizará com o novo M3 ou M4 - ainda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BMW disse que seu primeiro carro elétrico M Performance não rivalizará com os veículos a gasolina e diesel já estabelecidos em termos de potência.

A sugestão veio do chefe da BMW M Performace, Markus Flasch, durante um discurso para marcar a última iteração de 2021 do BMW M3 hatchback e M4 cupê. Flasch disse a jornalistas australianos, incluindo Kez Casey da CarAdvice, que o primeiro modelo elétrico M Performance seria baseado na plataforma i4, potencialmente chamada de Mi4 ou i4M.

“No próximo ano, lançaremos o primeiro carro M elétrico a bateria no segmento de desempenho, baseado no i4 de entrada, como algo a confirmar”, disse Flasch. Já vimos o impressionante i4 surgir , prometendo uma gama de até 370 milhas (cerca de 600 km) e tempo para 100 km / h de cerca de quatro segundos.

Certamente parecerá tirar as vendas do Modelo 3 e do Modelo S. da Tesla. O modelo deve ser lançado em 2021 junto com o BMW i3X (uma versão totalmente elétrica do X3).

O i4 carregará a 150 kW, portanto, uma carga de 35 minutos deve deixá-lo cerca de 80 por cento cheio.

Flasch continuou que a BMW também estava trabalhando em "carros híbridos de desempenho eletrificado e de alto desempenho, mas é muito cedo para divulgar quais serão."

Como o novo M3 e o M4, o novo i4 deve vir com uma enorme grade de design de "rim" - uma nova versão do familiar estilo BMW de grade dividida.

Escrito por Dan Grabham.