Estreia do BMW eDrive Zones no Reino Unido: troca automática de carros híbridos para modo elétrico na entrada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BMW lançou suas zonas de eDrive com geocerca pioneiras no mundo no Reino Unido. Entrar nas zonas em um plug-in híbrido BMW irá automaticamente transferi-los para energia elétrica.

As zonas estão sendo introduzidas em certas áreas de Londres e Birmingham após um período de testes em Rotterdam.

As zonas estão alinhadas com as zonas de baixa emissão existentes e funcionam usando tecnologia de cerca virtual baseada em GPS e serão implementadas em outro lugar no futuro. Em Londres, a zona cobre a mesma área que a zona TFL Congestion Charge / ULEZ e em Birmingham o serviço cobre a Zona de Ar Limpo da cidade, entrando em vigor em 2021.

Se você planejar uma rota envolvendo uma das zonas, energia elétrica suficiente será automaticamente conservada para a parte da viagem dentro da zona.

A tecnologia eDrive Zone está incluída em cada novo BMW Série 3, BMW Série 5, BMW Série 7 e BMW X5 plug-in modelos híbridos (BMW 330e, BMW 530e, BMW 745e e BMW X5 xDrive45e) que têm alcance elétrico de até 54 milhas.

Para clientes com esses modelos, eles obterão compatibilidade com BMW eDrive Zones por meio de uma atualização de software sem fio gratuita.

Se você dirigir em uma Zona eDrive em um desses veículos, você o verá realçado graficamente na tela de navegação do Visor de Controle Central do seu veículo.

Durante um briefing sobre a introdução de zonas eDrive, perguntamos que tipo de feedback a empresa recebeu sobre a tecnologia durante o teste em Rotterdam.

"No momento, o feedback do cliente que recebemos é realmente positivo", disse o gerente de projeto de produtos digitais da BMW, Julian Lienich. "Nossos clientes dizem que gostam desse tipo de mudança automática para a direção elétrica - então o carro está realmente pensando por você.

"Recebi alguns comentários como me traz um sorriso no rosto quando o [carro] está trocando automaticamente. Claro [precisamos] monitorar isso para o mercado do Reino Unido, mas como já fizemos várias clínicas de clientes lá, o comportamento deve ser bem parecido. "

A montadora oferece atualmente um total de 14 veículos eletrificados que aumentarão para um total de 25 modelos eletrificados até o final de 2023. O BMW Group acredita que os veículos eletrificados representarão um quarto das vendas no próximo ano e metade das vendas em 2030.

Escrito por Dan Grabham.