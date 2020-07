BMW iX3: Tudo o que você precisa saber sobre o SUV elétrico da BMW

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BMW fala sobre o lançamento de um SUV elétrico há vários anos. Apelidado de BMW iX3, pode ser facilmente visto como o ponto de fusão entre o primeiro carro elétrico da empresa, o i3 - do qual a BMW vendeu mais de 180.000 modelos - e um dos mais populares, o SUV X3.

Ele pousa naquele ponto ideal do crossover, um SUV compacto, capaz de acomodar toda a família, mas ainda prático o suficiente para a condução urbana. Ter um trem de força elétrico completo facilita o negócio, o que significa que agora você pode obter o BMX X3 em uma ampla gama de opções - gasolina, diesel, híbrido e elétrico.

Olhando para, o BMW iX3 é essencialmente o mesmo design que o X3, perdendo alguns dos destaques do conceito antes do lançamento para ser muito mais convencional na estrada. A grade fechada permanece, no entanto, e o nariz de notícias é menos sobre engolir ar e mais sobre parecer inteligente.

Na traseira também há uma nova cauda; sem a necessidade de tubos de escape, os painéis azuis lembram que as coisas aqui são livres de emissões.

Possui 510 litros de espaço de carga na traseira, um pouco abaixo dos 550 litros das versões de combustão. O interior é, no entanto, bastante semelhante ao X3, que traz convencionalidade, e não a individualidade que adquirimos do BMW i3 . Existem alguns destaques azuis no controlador da unidade, por exemplo, mas, caso contrário, parece o que você espera de um modelo X3.

O carro também está equipado com o BMW Iconic Sounds, composto por Hans Zimmer: na ausência de um motor estridente, você terá a opção de uma trilha sonora ultra-futurista.

Bateria de 80kWh

WLTP de 460 km

Carregamento de 150kW

A BMW fez questão de enfatizar que só usa energia renovável para produzir as baterias, buscando reduzir a pegada de carbono desses veículos em geral. O BMW iX3 usa o trem de força elétrico de quinta geração da empresa, reivindicando um aumento de 30% na densidade de potência em relação aos carros elétricos existentes da BMW.

O BMW i3X oferece 460 km de alcance no ciclo WLTP (285 milhas) ou 500 km (310 milhas) no padrão europeu. Esse carro fica no mesmo tipo de suporte que alguns dos principais veículos elétricos quando se trata de autonomia, embora a bateria seja menor do que a Tesla, a 100kW - o que realmente importa aqui é como os preços se comparam.

É suportado pelo carregamento de 150kW, com a BMW enfatizando que o BMW Charging lhe dará acesso a uma ampla rede de carregadores - além de haver suporte em um novo aplicativo para ajudá-lo a encontrar carregadores recomendados, algo que foi recentemente visualizado como uma atualização para o sistema operacional BMW 7.0 .

Você poderá carregar a bateria de 0 a 80% em 34 minutos; uma cobrança de 10 minutos forneceria 100 km de alcance com as taxas mais rápidas.

0-62 em 6,8 segundos

Tração Traseira

Não apenas as baterias do novo trem de força de quinta geração da BMW são mais eficientes, mas também os outros componentes, com o motor e a transmissão embalados no mesmo compartimento.

O BMW i3X é de tração traseira, com um motor de 210kW (286bhp) dirigindo o carro de 0-62 mph em 6,8 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 112 mph. Para comparação, o BMW X3 30i leva 6,4 segundos, mas é provável que seja a velocidade off-line mais impressionante, graças ao torque de 400 Nm que ele produzirá instantaneamente.

Não há menção à tração nas quatro rodas, o que é estranho, considerando que este é um modelo com o X. Não nos surpreenderíamos se houvesse uma versão de desempenho nos trabalhos com motores duplos, talvez com o emblema do BMW i3X M Sport.

Haverá dois modos principais de condução com B e D. O modo B permitirá a condução com um pedal com a recuperação iniciando assim que você decola, para máxima eficiência. O modo D permitirá mais inércia, permitindo uma experiência de direção mais dinâmica em lugares como auto-estradas quando você não deseja iniciar a frenagem quando afrouxa o acelerador.

O BMW iX3 estará disponível na China no final de 2020 e esperamos o lançamento global até 2021, embora a BMW ainda não tenha confirmado um cronograma para a Europa, Reino Unido ou EUA.

O preço também deve ser confirmado. O BMW X3 começa com pouco mais de £ 40k, com modelos de potência semelhantes em torno de £ 45k. Esperávamos que o BMW iX3 chegasse a algum lugar a partir desse preço. Haverá vários acabamentos e opções disponíveis.

Atualizaremos assim que recebermos mais confirmação sobre preço ou disponibilidade.