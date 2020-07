Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BMW destacou que está pronta para lançar uma grande atualização para o BMW Operating System 7 , o mais recente software para automóvel. Para carros vindos diretamente da fábrica - como o novo BMW 5 Series - o software já estará instalado, mas para outros veículos compatíveis, a atualização estará disponível para download diretamente no carro.

A atualização aproveita a capacidade de atualização do BMW Operating System 7, cumprindo a promessa de futuras atualizações quando o software foi concebido. A BMW confirmou que são cerca de 1 GB de dados, mas abrange muitas funcionalidades, as quais abordaremos agora.

A BMW Digital Key é suportada no sistema operacional 7, o que significa que você pode usar o smartphone para desbloquear e dirigir o carro, em vez de precisar usar a chave física. Esta função foi anunciada na conferência de desenvolvedores da Apple, integrando-se ao Apple CarKey , onde sua chave pode ser encontrada na Carteira do seu iPhone.

Além de desbloquear e dirigir, você também poderá compartilhar as chaves digitais com até cinco outros drivers, incluindo limitações em itens como velocidade máxima, volume de música ou energia acessível.

Há uma grande mudança nos mapas da BMW, com a promessa de que esses mapas agora são mais rápidos e que a descoberta de destinos melhorará. O Maps está mudando para um sistema de roteamento baseado em nuvem, com a BMW detalhando como todos os BMWs conectados na estrada podem contribuir para aumentar os dados disponíveis para provar um melhor roteamento.

Agora você também terá informações como classificação comercial, imagens e horário de funcionamento, pois a empresa parece rivalizar com a conveniência do Google Maps.

Desejando garantir que você possa estacionar em algum lugar, poderá acessar o recurso Estacionamento Conectado. Isso usará dados de várias fontes para fornecer informações sobre uma vaga de estacionamento que provavelmente se encaixa no seu veículo, além de usar dados históricos para determinar se o estacionamento será gratuito ou não.

Para facilitar a condução limpa, o suporte para as zonas eDrive significa que o carro pode mudar automaticamente para a direção elétrica quando você entra em uma zona de baixa emissão. Isso significa que você não pensa bem, o carro apenas faz isso acontecer.

A BMW tem essas zonas instaladas em mais de 80 cidades europeias.

O Android Auto faz muito tempo que vem nos veículos da BMW. A BMW foi a primeira a oferecer o Apple CarPlay sem fio e queria uma experiência comparável para os usuários do Android. Com a atualização para o sistema operacional 7, você finalmente obterá o suporte Android Auto em seu BMW e ele será sem fio.

Tudo o que você precisa fazer é entrar no carro e largar o telefone no teclado e o carro passará para o Android Auto, fornecendo acesso a todos os aplicativos Android familiares. Você receberá orientações passo a passo no visor do motorista e no heads-up ao usar o Google Maps.

Junto com a atualização, vem uma atualização do sistema Hey BMW no carro, oferecendo acesso a mais funções de controle de voz. Para começar, há novas animações, projetadas para torná-lo um pouco mais emotivo e reconhecer se o motorista ou o passageiro está fazendo a pergunta e se adaptando de acordo.

O assistente agora pode controlar os modos de condução no carro, para que você possa dizer "Ei BMW, entre no modo Esporte" sem precisar pressionar nenhum botão. Você também poderá estabelecer rotinas, por exemplo, configurando respostas específicas em locais específicos, como abrir uma janela quando chegar a uma garagem.

Há também uma expansão das opções ao procurar opções de carregamento para carros híbridos elétricos ou plug-in. Isso permitirá que você veja a disponibilidade de carregadores e informações mais avançadas, como se há um café por perto, além de configurar mais controles para as opções de carregamento.

Além de todos os recursos adicionados, a BMW está empurrando o carro como uma plataforma digital, descrevendo como os proprietários podem optar por testar e assinar recursos adicionais, em vez de precisar especificar essas coisas no momento da compra.

Demonstrando vários exemplos, a BMW apresentou o sistema dizendo que alguns podem não querer recursos avançados de assistência ao motorista quando compram o carro, mas podem querer esses serviços em algum momento no futuro. Tendo estabelecido uma plataforma de software sofisticada, a BMW deseja enfatizar que alguns recursos podem ser adicionados remotamente.

Alguns desses recursos já existem, mas parece que haverá mais opções para personalizar o carro no futuro, mesmo se você estiver comprando em segunda mão.

A implantação desta atualização para o BMW Operating System 7 é a partir de julho de 2020.