A BMW anunciou uma enorme variedade de atualizações que entrarão em vigor no verão de 2020 - incluindo um foco maior em como seus modelos híbridos plug-in (PHEV) usam sua gama de baterias.

A partir do verão de 2020, todos os modelos, incluindo os modelos 3, 5, 7 e BMW X5 PHEV, oferecerão o BMW eDrive Zone. Esta função usará a vedação geográfica para permitir que o carro mude automaticamente para o uso de energia elétrica somente ao entrar em uma zona de baixa emissão.

O sistema significará, por exemplo, que você usará o motor de combustão ao se aproximar de uma cidade, mas o carro passará a usar a bateria para dirigir sem emissões quando você entrar no centro da cidade, se estiver designado como baixo. zona de emissão, que atualmente são 80 cidades européias.

Embora o alcance elétrico de muitos dos modelos híbridos plug-in seja limitado - com média de cerca de 48 km -, o sistema significa que, em vez de desperdiçar a energia da bateria quando você estiver na estrada, ajudará a reduzir essas emissões em uma população densa áreas.

Quando você ativa a função Zona eDrive, essas zonas de baixa emissão serão destacadas no mapa, junto com uma mensagem para informar ao driver que o sistema está ativado.

Os modelos PHEV mencionados acima também terão um som pronto para dirigir para direção elétrica como padrão, assim você saberá quando parar e começar a usar a bateria para dirigir o carro.

Procurando aumentar a gama de vantagens para os motoristas, a BMW também está expandindo o pré-condicionamento oferecido aos modelos híbridos. Isso incluirá o aquecimento e o resfriamento da cabine, incluindo o volante e o aquecimento dos bancos, o que significa que você pode definir a temperatura do carro enquanto ele ainda estiver conectado à energia da garagem, por isso é perfeito quando você entra no carro - sem isso demanda imediata no sistema de controle climático enquanto você se afasta.

Essas funções serão ativadas via smartphone em veículos compatíveis. O verão de 2020 não apenas trará esses avanços, mas o Android Auto também estará disponível pela primeira vez como parte do BMW Operating System 7 , permitindo uma integração sem fio do seu telefone Android.