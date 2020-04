Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Enquanto a BMW está investindo pesadamente em tecnologia de veículos totalmente elétricos, não está colocando todos os seus ovos de emissão zero em apenas uma cesta. Ele reafirmou seu compromisso com a tecnologia de células de combustível de hidrogênio, revelando até que poderia ser empregado em carros da série X de gama alta no futuro.

Um trem de força que utiliza a tecnologia de célula a combustível de hidrogênio tem uma vantagem distinta sobre os equivalentes elétricos da bateria, pois as células a combustível podem fornecer um alcance muito maior antes de precisar ser abastecido. E o reabastecimento leva apenas de três a quatro minutos.

Também é uma emissão completamente zero, porque gera energia através de uma reação química entre o hidrogênio e o oxigênio extraídos do ar ambiente. O produto final é simplesmente vapor de água.

A empresa testou o hidrogênio como fonte de energia desde 1979 e logo será submetida a novos testes com um trem de força de segunda geração. Será pilotado em um conceito BMW i Hydrogen NEXT, a partir de 2022.

O mais recente sistema, construído em colaboração com a Toyota, será capaz de gerar 125kW (170hp) de potência para acionar o motor elétrico do carro: "O conversor elétrico localizado abaixo da célula de combustível adapta o nível de tensão ao de ambos os grupos de transmissão elétricos. e a bateria de pico de potência, que é alimentada tanto pela energia do freio quanto pela energia da célula de combustível ", explicou o vice-presidente de tecnologia de célula de combustível de hidrogênio da BMW, Jürgen Guldner.

Infelizmente, a BMW revelou que ainda está muito longe de produzir um carro movido a célula de combustível para hidrogênio: "No início da segunda metade desta década", afirmou.

Mas isso é principalmente por causa da infraestrutura (pontos de reabastecimento, por exemplo), e não da própria tecnologia. No entanto, ainda continua a desenvolver alternativas híbridas e totalmente elétricas, com 25 modelos planejados para lançamento em 2023.