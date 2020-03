Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BMW pode ser a primeira a implementar o Apple CarKey em carros, de acordo com o código encontrado no iOS 14.

CarKey é um novo recurso que chega aos iPhones em breve. Ele permite que os proprietários do iPhone abram e iniciem carros suportados usando seus aparelhos, em vez de um chaveiro físico.

Foi descoberto pela primeira vez no código beta do iOS 13.4 , mas o código posterior do iOS 14 revela um pouco mais de informações, incluindo o possível primeiro fabricante a se inscrever.

A BMW tem sido ativa no desenvolvimento e implementação de tecnologia sem chave por um tempo, descrevendo suas intenções de adotar um padrão universal de Chave Digital.

Conforme publicado no 9to5Mac , a empresa divulgou um comunicado em dezembro afirmando seu compromisso com a iniciativa: "O BMW Group assumiu um papel de liderança na integração contínua de dispositivos inteligentes e no ecossistema digital dos clientes nos estágios iniciais", afirmou.

"Fornecer aos clientes acesso simples, conectado e sem chave aos seus veículos tem sido uma área essencial de inovação.

"Hoje já é possível trancar e destrancar o veículo, dar partida no motor e compartilhar a chave com outras pessoas usando a BMW Digital Key como parte da BMW Connected no smartphone. Mas este é apenas o primeiro passo na transformação tecnológica global. moldado e liderado pelo BMW Group ".

Parece que o Apple CarKey fará parte do próximo passo.