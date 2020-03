BMW confirma que a próxima geração do BMW 7 Series será elétrica

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BMW confirmou que a próxima geração do 7 Series estará disponível como uma versão totalmente elétrica. A confirmação ocorre quando a empresa descreve um forte desempenho em 2019, mas espera um impacto significativo no setor devido à crise do coronavírus.

A empresa há muito tempo planeja eletrificar todos os seus veículos, mas com as restrições ao uso de diesel e gasolina em alguns países até 2035, há uma necessidade maior de avançar com planos elétricos puros.

A empresa não divulgou muitos detalhes sobre o que esperar do BMW 7 Series elétrico - ou do BMW i7, como alguns o chamam - exceto para confirmar que estará disponível em gasolina, diesel e também como um híbrido plug-in. A BMW deu a isso o slogan "poder de escolha".

O BMW i7 virá com o trem de força elétrico de quinta geração e suspeitamos que também será um veículo-alvo para impulsionar seus planos de direção autônomos - algo que se espera que chegue com o iNext .

Até agora, é tudo o que sabemos sobre o BMW 7 Series elétrico, mas rumores anteriores sugeriram que ele poderia vir em duas versões - o i7 e o i7S. O primeiro poderia ter uma bateria de 100kWh e cerca de 550hp. O i7S, no entanto, poderia ter uma bateria de 120kWh e 670hp; ambos devem ter um alcance de cerca de 360 milhas.

Antes do BMW i7 aparecer, teremos o iX3, iNext e i4 na estrada - todos planejados para 2021.