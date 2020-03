Após uma longa espera, a BMW exibe o i4 totalmente elétrico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BMW retirou o i4, um novo veículo totalmente elétrico para se encaixar entre o i8 híbrido e o i3 elétrico.

Já se passaram muitos anos de gestação, mas a boa notícia é que este carro está planejado para entrar em produção em Munique durante 2021, usando a quinta geração da BMW de sua tecnologia eDrive.

O BMW iX3 também deve entrar em produção este ano e também usará o sistema de transmissão de última geração, que também aparecerá em outros modelos no devido tempo.

O modelo fica na classe "premium de médio porte", por isso é essencialmente uma série 5 da próxima geração. É certamente um carro de aparência inteligente do lado, embora a enorme grade divida a opinião e, er, ainda não temos certeza do que pensamos sobre isso.

A BMW divulgou muitas especificações no final do ano passado e, digamos, que o desempenho das baterias de 80kWh não será um problema - ele produzirá 530bhp (390kW, se você preferir) e obterá 0 –62 mph em cerca de quatro segundos. A BMW diz que esse desempenho "o classifica ao lado de um atual motor de combustão BMW V8".

A BMW reitera que o alcance é de até 600 km / 373 milhas quando medido pela medida do Euro ( WLTP ) e a medida da EPA dos EUA é menos positiva em 435 km ou 270 milhas.

O alcance, portanto, não será um problema que desaparecerá completamente, mas certamente estamos ouvindo estatísticas de alcance mais saudáveis em todo o mundo.

Enquanto 90% do equipamento existente pode ser usado para produzir o i4, a BMW diz que os 10% restantes requerem novas máquinas, especialmente para integrar a bateria de alta tensão no processo de produção. Um boato interessante sobre a linha de produção em Munique é que ela produzirá veículos com motor de combustão, híbridos plug-in e veículos totalmente elétricos na mesma linha de montagem.