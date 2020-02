Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um protótipo da série BMW iNext completou uma nova gama de testes, projetados para garantir que ele possa lidar com condições extremas.

O SUV futurista e totalmente elétrico provavelmente não entrará em produção total até 2021, mas até então saberemos o quão durável pode ser, com a BMW anteriormente realizando testes intensivos em condições de congelamento no círculo polar.

Agora, ele dirigiu os protótipos BMW iNext no Kalahari, no sul da África, para dar ao VE um treino de calor escaldante e ver como ele reage à radiação solar.

Foram percorridas trilhas de poeira, areia, seixos e cascalho, para provar que os componentes de tração e suspensão do carro estão à altura do desafio. Eles foram.

Assim como os sistemas de assistência ao motorista e a tecnologia de digitalização.

"Em temperaturas que esgotariam qualquer bateria de telefone celular em pouco tempo, o conceito de resfriamento integrado para a bateria de alta tensão, o motor elétrico e a eletrônica do veículo do BMW iNext resistem ao teste", disse a empresa em um post de notícias. .

Infelizmente, não conseguiremos ver a mais recente iteração do veículo BMW iNext no Salão Automóvel de Genebra na próxima semana, pois o evento foi cancelado devido a preocupações com o surto de coronavírus.

Em vez disso, é mais provável que vejamos uma versão avançada em um evento dedicado ainda este ano.