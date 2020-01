O BMW i3 Urban Suite é como um assento de primeira classe sobre rodas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O CES 2020 não foi apenas um palco para as próximas novidades tecnológicas do ano e além; foi uma chance das marcas automotivas mostrarem seu valor também, além dos smart tellies, geladeiras e laptops.

A BMW, de maneira decididamente divertida, usou a faixa de Las Vegas para apresentar seu conceito i3 Urban Suite: uma versão simplificada da pista de corrida totalmente elétrica, com um único assento de passageiro, projetado de maneira quase de primeira classe nas companhias aéreas. Na frente, o assento do motorista permanece como de costume, sendo esse o local para o seu motorista levar você enquanto você relaxa nas costas.

O i3 Urban Suite - que pode ser aclamado no estilo Uber, usando um aplicativo BMW @ CES - está realmente focado no tempo frio. As portas suicidas abrem todo o lado do passageiro do carro, fazendo entrar e sair uma brisa. Coloque-se na posição no trono de cor turquesa e há uma série de botões para ajustar o apoio para os pés deslizante controlado eletronicamente.

Em suma, há cerca de um metro e meio de espaço para as pernas neste passeio de luxo. Ao lado, há uma mesa de madeira, completa com porta-copos, que você pode usar como mesa para seus pertences, enquanto as fontes de energia garantem que você mantenha esse importante kit técnico em movimento.

Se você não estiver trabalhando, ao lado dos controles do apoio para os pés há um terceiro botão, que quando pressionado, coloca uma TV no teto do carro. Um controlador Amazon Fire TV fornecido significa que você pode assistir seus programas favoritos em movimento, graças ao Wi-Fi integrado que garante uma conexão viável para transmissão.

Tendo freqüentado a CES por vários anos, esse passo no luxo foi muito apreciado. Em parte porque andar pela faixa durante uma das épocas mais movimentadas do ano da cidade é um pesadelo - há o monotrilho sobrecarregado e as estradas bloqueadas que aumentam os preços dos táxis - e esse pequeno esconderijo de tranquilidade e calma fez com que se movimentasse muito mais agradável.

E é isso: embora este seja um conceito e o carro um protótipo (portanto, não é permitido operar nas rodovias dos EUA, mas outras estradas são boas), está em ordem totalmente funcional. Nós o usamos três vezes para ir do salão da CES até o hotel e até de um jantar para um evento mais tarde naquela noite.

Certamente, pode não ser o epítome da praticidade em um mundo cada vez mais movimentado, mas como uma fuga de primeira classe, o Urban Suite foi, de fato, uma doce fuga da mania de Las Vegas. Não esperamos ver algo assim entrando em produção, é claro, mas com mais conversas sobre automação, quem sabe, talvez quando o banco do motorista desaparecer completamente, haveria espaço para veículos autônomos como esse.