A BMW continua sua busca pela eletrificação com o anúncio do BMW X1 e X2 em forma híbrida plug-in .

Já havia vários modelos de plug-in dos bávaros, mas agora estamos vendo opções de plug-in em modelos mais compactos - e este é um passo importante. Trata-se menos de fornecer uma redução de impostos para os proprietários de carros da empresa - como você pode obter nas séries 3, 5 e 7 - e mais sobre fornecer opções mais limpas para viagens curtas.

Os BMW X1 e X2 são populares carros familiares suburbanos e fazem muitas viagens às escolas ou ao supermercado, onde, convenhamos, você realmente não precisa usar um diesel de 2 litros.

Os novos modelos xDrive25e fornecem até 35 milhas de alcance elétrico, o que significa que você pode fazer essas viagens - com o benefício da frenagem regenerativa - sem emissões. Isso não é apenas melhor para o seu motor, mas você também está colocando menos poluição no ar.

Com um modelo de plug-in, você precisará carregá-lo em algum lugar e, embora o carregamento público seja uma opção , a melhor opção será o carregamento doméstico. Claro, há um prêmio a ser pago para subir na escada elétrica, mas você fará menos viagens ao posto de gasolina a longo prazo.

Ambos os carros são movidos por um motor a gasolina de três cilindros e 1,5 litros com uma caixa de câmbio Steptronic de seis velocidades. Isso aciona as rodas dianteiras, enquanto o motor elétrico a bateria (95hp) aciona as rodas traseiras. Isso fornece uma potência combinada de 220 cv.

A bateria é muito pequena a 10kWh, mas isso significa que ela será carregada em 5 horas a partir de uma tomada comum e, se você tiver um ponto de carregamento elétrico em casa, poderá reduzi-lo ainda mais.

O motorista obterá controles bastante padrão sobre o sistema de acionamento, com a opção de permitir que o carro equilibre o uso de energia elétrica, dirigir apenas com eletricidade ou economizar a carga para uso posterior. É essencialmente a mesma configuração que o híbrido Mini Countryman .

O BMW X1 xDrive 25e terá preço inicial de 38.200 libras e está disponível agora, enquanto o BMW X2 xDrive25e estará disponível a partir do verão de 2020.