Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A experiência tecnológica interna tornou-se um dos aspectos mais importantes dos carros modernos. Os drivers agora procuram conectividade, flexibilidade e integração. Para a BMW , isso representa a introdução de um novo sistema de infotainment.

A BMW fala sobre o iDrive desde 2001, mas em uma era do xDrive e eDrive (que ambos se referem à alimentação do carro), o iDrive não faz mais sentido - pelo menos como um nome - para um sistema interno.

Em 2018, tivemos a introdução de um novo monitor de driver digital, trabalhando em estreita colaboração com o monitor central. Isso não é totalmente novo - o BMW i8 e o BMW i3 já tinham displays digitais - mas este Live Cockpit é diferente, inaugurando uma nova era de tecnologia focada no motorista para a BMW.

Antes de começarmos, vamos deixar claro que esses sistemas automotivos costumam ficar complicados e há muitos termos sendo usados pela BMW. Existem dois elementos no Live Cockpit: a "tela de informações", que é a tela do driver; e a "tela de controle", que é a tela do painel no centro do carro.

O BMW X5 é lançado com o Live Cockpit Professional como padrão; A BMW diz que o BMW Operating System 7.0 é a plataforma que o sustenta - e o folheto diz que o Live Cockpit Professional é padrão nos acabamentos X5 xLine e acima. Simples!

Tanto o BMW 8 Series quanto o X5 possuem o Live Cockpit Professional, ambos com telas de informações (driver) de 12,3 polegadas, mas o X5 possui um display de controle (central) de 12,3 polegadas, enquanto o Série 8 possui um display de controle de 10,25 polegadas - portanto, existem implementações diferentes das mesmas tecnologias. Mas, novamente - muito simples.

1/2 BMW

BMW Série 3 com Live Cockpit Professional BMW Série 3 com Live Cockpit Professional

Mas agora as coisas ficam mais complicadas: no caso da Série 3 de 2019, o Live Cockpit Professional era padrão na versão M Sport, o que significa que outras versões - Sport, SE - recebiam mostradores como padrão para o motorista com uma tela de controle de 8,8 polegadas no centro do carro - chamado Live Cockpit Plus. Isso foi lançado originalmente com o iD6, mas a partir do verão de 2020, a Série 3 terá o Sistema Operacional 7 como padrão, o que significa que você pode ter o sistema mais recente, mas com seletores para o driver com uma nova tela de 5,1 polegadas - que não estava disponível anteriormente.

Depois de atualizar para o Live Cockpit Professional, você obtém novamente a tela de informações de 12,3 polegadas e a tela de controle de 10,25 polegadas, mas o site da BMW diz "O BMW Live Cockpit Professional é iD7" em uma seção intitulada "Sistema operacional 7.0 (iD7)" - para que você pode ver onde começa a confusão nos nomes.

Veja como as diferentes versões são divididas:

Cockpit ao vivo: nível de entrada sem navegação (esta versão não estará no Reino Unido)

Live Cockpit Plus: (versão antiga) tela de controle de 8,8 polegadas (1280 x 480 pixels) com toque, executando o iD6 (o "Professional" de saída); (nova versão) Tela de controle de 8,8 polegadas, mostradores de driver com tela de 5,1 polegadas

Live Cockpit Professional: topo de gama com o BMW Operating System 7.0, ecrã de informações de 12,3 polegadas (1920 x 720 pixels)

As iterações recentes do iDrive viram a introdução do toque em 2015. Então, em 2017, a BMW introduziu blocos dinâmicos com mais personalização. A BMW nos disse que a mudança de nome era realmente porque há muito mais acontecendo do que apenas o controlador - que é o que o iDrive iniciou a vida como - que você usa para controlar os sistemas.

O controlador iDrive atual com botões permanece praticamente o mesmo em operação, como na maioria dos carros da BMW nos últimos 10 anos: um mostrador que você pode usar para girar na interface e clicar para selecionar; é flanqueado com botões de atalho para áreas principais.

Alguns acharão interessante que você ainda tenha um controle físico, enquanto alguns rivais, como a Audi com o MMI Touch , estão começando a remover os controles físicos para obter uma experiência com todos os toques.

Obviamente, como apontamos, ainda existem muitas referências ao iDrive 7 flutuando e um ano após o lançamento, ainda é bastante confuso.

A nova tela do driver - ou "tela de informações" - é totalmente digital. A BMW possuía displays totalmente digitais no passado, mas o novo Live Cockpit Professional introduz um novo design e layout.

A BMW está mantendo o velocímetro e o conta-rotações, que ficam em arcos ao redor da parte externa da tela do motorista. Como a BMW tem tudo a ver com dirigir, parece que essas informações essenciais são fundamentais para a experiência que ela oferece.

O centro da exibição de informações se torna um mapa, mostrando sua posição e levando as direções de navegação. O lado esquerdo do visor é para informações específicas sobre direção, como uma leitura digital de sua velocidade, exibição de auxiliares de direção e assim por diante, enquanto o lado direito é entregue a outras informações, como entretenimento.

Você pode fazer algumas alterações no lado esquerdo, como adicionar uma segunda leitura de velocidade (útil se estiver dirigindo longe de casa) e obter informações como controle de cruzeiro aqui, enquanto o lado direito está onde você poderá rolar por informações como estações de rádio e assim por diante. Se você estiver ouvindo um álbum, receberá a arte do álbum. É bastante fácil acessar esses itens nos controles do volante.

Também estará à direita que o modo de direção é exibido e você também pode obter detalhes do computador de viagem aqui, como velocidade média e consumo de combustível.

Uma coisa a notar é que a mudança para o modo Eco Pro mudará o tema da cor azul. É um pouco como a tela do BMW i8 , que muda do azul na direção normal para o vermelho quando você alterna para o modo esportivo.

É importante lembrar que o monitor Live Cockpit Professional pode ser padrão em seu BMW (8 Series, X5) ou pode ser uma opção extra - o que significa que alguns terão mostradores tradicionais com um display central (Live Cockpit Plus), emparelhado com uma tela de controle no centro do carro, como era antes.

A tela central - a tela de controle - tem crescido lentamente nos modelos BMW na última década. De capuz no painel para sentar no topo, a tela central passou a ser um aspecto amplo. Está aumentando novamente, à medida que as polegadas da tela se tornam cada vez mais importantes. O tamanho da tela será determinado pelo design do carro em que está incorporado.

Oferecendo toque e, em alguns casos, controle por gestos , é nesta tela que você vê alguma da flexibilidade que o BMW Operating System 7.0 oferece. Cobrindo seções principais, o sistema de exibição de controle é dividido em mídia, comunicação, navegação, controle de carro e aplicativos. Essas seções podem ser acessadas por meio de controles de toque na lateral da tela, sendo cada seção personalizável.

Há uma sombra arrastada na parte superior - como um smartphone - com alguns controles adicionais, incluindo a capacidade de ajustar o menu principal ou a tela inicial, como seria no telefone.

Essa tela inicial divide as principais áreas, apresentando informações de várias fontes - navegação, mídia e comunicação, por exemplo - para informações instantâneas ou para fornecer grandes áreas de toque para avançar.

Uma vez em uma seção - mídia, por exemplo -, você tem um menu de navegação à esquerda (que se esconde à esquerda para que você possa deslizar para dentro ou para fora), o centro da tela (que mostra o conteúdo) e a direita lado (onde vivem as ações). É tudo muito lógico.

O legal é que, na parte inferior do menu à esquerda, você tem "menu de personalização", o que significa que você pode remover itens da lista que não deseja. Aderindo à mídia, por exemplo, se houver algumas fontes que você nunca usa, você pode removê-las da lista para arrumar as coisas.

Há muita paridade de design entre as informações e os displays de controle, com cruzamento de controles no volante para algumas coisas - como controle de mídia - para que você não precise desviar os olhos da estrada.

A BMW lançou seu próprio assistente de voz inteligente Hey BMW . Enquanto o Amazon Alexa está dominando as casas, os fabricantes de automóveis desejam garantir que você também possa usar a voz de maneira mais eficaz no carro - e o sistema da BMW é realmente muito bom.

Hey BMW estará disponível em todos os modelos que executam o Live Cockpit Professional com o BMW Operating System 7.0. O assistente de voz era anteriormente uma opção em alguns modelos, mas agora também está disponível no Live Cockpit Plus, mas você precisará verificar o que recebe no modelo que está visualizando. Observamos que a BMW diz que você o recebe apenas por 3 anos - presumimos que haverá um custo de assinatura a partir de então.

O BMW Intelligent Personal Assistant foi projetado para oferecer a você um melhor controle no carro via voz. De maneira singular, você poderá dar ao Assistente um nome / hotword personalizado, e a BMW alega que aprenderá rotinas para conseguir dinamicamente melhores resultados. Ele será capaz de reagir às declarações e controlar o carro - para ajustar o aquecimento, por exemplo -, além de identificar músicas, adicionar paradas de navegação, responder perguntas gerais e integrar-se aos usuários do Office 365 e Skype para empresas.

A BMW também deseja garantir que o assistente possa viajar com você. Pelo que entendemos, o perfil pessoal que ele desenvolve se tornará parte do seu BMW ID, para que você possa mudar para um carro novo, fazer login e saber quem você é, o que gosta e assim por diante.

A BMW fez a grande jogada de oferecer o Apple CarPlay sem fio em 2016 - o primeiro e único fabricante a fazê-lo. Isso significa que você não precisa conectar o telefone para acessar o CarPlay, mas ainda precisa emparelhá-lo, conectando-se via Bluetooth.

A experiência do CarPlay é essencialmente a mesma - porque é governada pelo software do seu iPhone . Seu telefone então faz todo o trabalho, com a tela do carro basicamente apenas atuando como tela de toque, mas não processando os dados ou executando os aplicativos - como tudo é feito pelo iPhone.

O CarPlay sem fio é um grande atrativo? É conveniente, sim, mas, a menos que você tenha um modelo recente do iPhone, você pode conectar o telefone para carregar de qualquer maneira. Se você possui um modelo de telefone recente, as almofadas de carregamento Qi oferecem comodidade para o carregamento sem fio (se disponível no seu modelo). Importante, significa que você pode executar o CarPlay e deixar seu telefone no bolso.

No BMX X5, há um bloco de carregamento de Qi no cubículo central, mas está posicionado para que você não possa acessar o telefone quando ele estiver no lugar, o que é ótimo para impedir você de mexer durante a condução.

Obviamente, muitos telefones Android suportam o carregamento Qi, então também podem se beneficiar. Embora, como chegamos a seguir, o Android Auto não seja uma opção da BMW (bem, ainda está chegando em meados de 2020).

A desvantagem do CarPlay na BMW é que ela não é gratuita. Há um custo - e mesmo que você opte pelo Connected Package Professional (incluindo serviços remotos, serviços de concierge, tráfego em tempo real), você ainda recebe apenas 12 meses do Apple CarPlay. Os preços do CarPlay são: £ 85 por 1 ano, £ 255 por 3 anos, £ 295 ilimitados - embora também haja um período de avaliação de 1 mês por £ 1.

Sim, outros fabricantes oferecem gratuitamente, por isso é um bom trabalho que os sistemas principais da BMW sejam muito bons, porque alguns podem optar por não usar o Apple CarPlay a esses preços.

Haverá suporte para o Android Auto em carros BMW a partir de meados de 2020. O sistema será sem fio, o que significa que ele oferece paridade com a maneira como o Apple CarPlay foi implementado; portanto, não há necessidade de conectar fisicamente o telefone com um fio após a configuração inicial. O Android Auto sem fio é suportado apenas em um número limitado de dispositivos, de acordo com o Google, e isso inclui telefones Pixel e alguns telefones Samsung.

A BMW diz que você obterá informações na tela do driver e as funções de exibição heads-up (HUD) e Android Auto regulares serão suportadas, como uma ampla variedade de aplicativos do seu telefone e do Google Assistant.

Até agora, a BMW não disse nada sobre quanto poderia custar - suspeitamos que seja o mesmo acordo que o Apple CarPlay.

Você pode encontrar mais informações sobre o Android Auto em carros BMW aqui .

Além do hardware e dos recursos que oferece, a BMW também oferece pacotes conectados. Eles incluem vários serviços diferentes, abrangendo: Serviços Remotos, BMW Online, BMW Connected +, Assistente de Voz Inteligente, Informações de Tráfego em Tempo Real, Estacionamento Conectado, Serviço de Concierge e Música Conectada.

Alguns itens serão agrupados em um pacote incluído no carro (provavelmente com uma assinatura limitada que pode significar a necessidade de renovação de carros antigos) e algumas peças são um extra adicional. Por exemplo, o novo BMW Série 3 vem com o Connected Package Plus como padrão; o 3 Series M Sport vem com o Connected Package Professional, que adiciona o novo Assistente Pessoal Inteligente.

Há muita variação, mas também muita oferta, com o BMW Remote Services oferecendo acesso de smartphone ao carro. Há também a chave digital disponível em alguns modelos que permitem usar um smartphone Samsung para desbloquear o carro em vez da chave, permitindo que você conceda acesso temporário a outra pessoa.

O Connected Music está disponível no Napster e Deezer e a um custo - o que provavelmente é o que atrai as pessoas para o Apple CarPlay - fácil integração de aplicativos no smartphone e com uma seleção mais ampla disponível no Apple CarPlay - como Spotify ou BBC iPlayer - o tornam uma escolha mais atraente.

Há também a tecla de exibição super legal, é claro.

A BMW está oferecendo muita tecnologia através de seus carros. Há integração de vários sistemas diferentes e, com o lançamento do novo Live Cockpit e do BMW Operating System 7.0, a BMW está definindo o futuro digital de seus veículos. Está evoluindo agora que o sistema tem um ano de idade.

O Cockpit Live Professional traz um novo monitor moderno e totalmente digital, permitindo uma visão mais dinâmica que se estende além das restrições de discagens físicas. É um aplicativo um pouco conservador, especialmente comparado ao mapeamento de cores oferecido pelos rivais Audi com seu Virtual Cockpit, mas com um tema consistente em todas as telas - incluindo as telas de entretenimento traseiras - parece bom.

Mas gostamos que o controlador iDrive exista de alguma forma, o que significa que, se você esteve em um BMW em algum momento nos últimos anos, provavelmente encontrará o novo sistema intuitivo e bastante fácil de usar. O importante é que os sistemas principais sejam bons: o mapeamento é claro e a localização de endereços é fácil; as instruções de direção são claras e os visuais que acompanham tornam a condução com os sistemas centrais do carro um prazer.

Isso é importante quando algumas das abordagens alternativas - como o Apple CarPlay - custam mais a longo prazo, o que significa que você pode ficar feliz em não gastar mais dinheiro para usá-las.

Estaremos atualizando à medida que experimentamos mais das novas integrações tecnológicas da BMW em mais de seus modelos atualizados.