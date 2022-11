O Audi Q8 e-tron coloca o foco no alcance e carregamento na atualização de SUV elétricos emblemáticos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já se passaram 4 anos desde o lançamento do Audi e-tron, o modelo que lançou a carga da Audi em veículos puramente elétricos - e o lançamento do Audi Q8 e-tron parece solucionar algumas das deficiências desse modelo original.

Primeiramente sobre a nomenclatura. Quando o Audi e-tron foi lançado, ele foi posicionado como o primeiro EV da Audi. O nome e-tron não era novo, ele havia sido usado no A3 e-tron em 2016, que era um híbrido plug-in, mas este era um redirecionamento da nomenclatura - e não um que não fosse totalmente claro.

Mas o Audi e-tron foi lançado junto com o Audi Q8, seu maior SUV que era apenas a combustão. A nova nomenclatura os reúne, tornando mais óbvio como o posicionamento se situa em relação a outros modelos - como o Audi Q4 e-tron, por exemplo.

O Audi Q8 e-tron estará disponível nos estilos SUV e Sportback, este último obtendo o teto inclinado para um visual mais esportivo, ao mesmo tempo em que reivindica um melhor desempenho aerodinâmico. De acordo com os números da Audi, você terá um alcance adicional de 18 km (11 milhas) graças a esta mudança de design.

E o alcance é o foco aqui, com um alcance superior de 582 km (361 milhas) e que se resume a um aumento maciço no tamanho da bateria. O Audi Q8 55 e-tron terá uma bateria utilizável de 106kWh (114kWh brutos), com 170kW de carga. Esta é uma das maiores capacidades de bateria que você encontrará em um carro elétrico no momento.

Mesmo o modelo step-down, o Audi Q8 50 e-tron, tem uma bateria maciça a 89kWh utilizável (95kWh bruto) e 150kW de carga, o que representa um sério impulso para a faixa.

Todos os modelos são de tração total, com o modelo base 50 oferecendo 250kW em modo de impulso, enquanto que a Audi está fornecendo em uma de suas marcas registradas - potência - oferecendo 300kW nos 55 modelos.

A Audi também estará lançando um modelo SQ na linha. Esta é a versão esportiva, com a marca Audi SQ8 e-tron, que terá um arranjo motor triplo e oferecerá 370kW de potência. Isso verá dois motores controlando as rodas traseiras independentemente com a promessa de uma melhor dinâmica graças à vetorização do torque.

O aumento da capacidade da bateria realmente resolve o maior problema que tivemos com o e-tron original. Por toda a potência, conforto e sofisticação que ele oferecia, o alcance era bastante pobre, às vezes se empolgando para lhe dar muito mais de 200 milhas de alcance. Isso se resumiu simplesmente ao tamanho e peso do carro - e os novos modelos ultrapassarão esse problema, o que significa um posicionamento mais competitivo para o carro-chefe do Audi.

Em outros lugares, a Audi se concentrou em impulsionar a aerodinâmica para aumentar a eficiência geral, enquanto há algumas mudanças no design externo, incluindo novos emblemas no pilar B, e um novo design do nariz.

O Audi Q8 e-tron será certificado como neutro em carbono líquido nos EUA e Europa, enquanto que há o uso de materiais reciclados no interior. Sim, seu novo carro-chefe Audi SUV será parcialmente feito de garrafas plásticas antigas.

Como em todos os Audis, ele será carregado com tecnologia, com o recurso de estacionamento remoto destacado, permitindo que você estacione o carro usando o aplicativo smartphone, enquanto ele continuará usando o sistema MMI da Audi espalhado por um par de displays internos e usando o Cockpit Virtual da Audi.

O Audi Q8 e-tron deverá estar nas estradas em março de 2023, com preços a partir de 74.400 euros, que seriam cerca de £65.000 ou $75.000.

