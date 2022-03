O conceito Audi A6 Avant e-tron é um carro que não podemos deixar de querer

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para um certo tipo de motorista, nada desperta a paixão de uma carroça. Conhecido carinhosamente como station wagon em alguns bairros, ou estate em outros, algumas empresas escolhem outro termo para tentar trazer emoção a esse setor - a BMW o chama de Touring, enquanto a Audi usa o termo Avant.

Não que esses veículos precisem de emoção adicional - eles são, afinal, os veículos mais práticos na estrada, oferecendo muito espaço de armazenamento sem se tornar algo entre um SUV e um ônibus e oferecendo grande eficiência do que muitos rivais de alto nível.

Portanto, o conceito Audi A6 Avant e-tron é bem-vindo, pois o setor de carros elétricos foi dominado por crossovers ou modelos compactos - e o que realmente queremos é um carro que carregue as crianças e o cachorro com conforto.

O Audi A6 Sportback e-tron foi exibido anteriormente (mas já temos sedãs como o BMW i4 e o Tesla Model S ), então o Avant é mais interessante, pois há uma falta geral de vagões elétricos por aí.

Ele fica na plataforma de EPI da Audi, que não se trata de proteção pessoal, mas de desempenho. Existem alguns números impressionantes associados a este conceito, com a promessa de 435 milhas de alcance (700 km) e suportando carregamento de até 270kW , que está entre os mais rápidos que vimos até agora.

Isso lhe daria 300 km de alcance em apenas 10 minutos de carregamento - se você encontrar um carregador que forneça essas taxas. Espera-se que a bateria seja de 100 kWh.

O conceito está equipado com dois motores, fornecendo 350kW de potência e 800Nm de torque.

O conceito Avant é do mesmo tamanho que os atuais modelos Audi A6 , mas há a reforma do e-tron acontecendo aqui, com câmeras substituindo os espelhos retrovisores e elementos de design vistos em outros lugares da frota e-tron .

A vantagem da longa distância entre eixos é o espaço interior, com maior liberdade para dar espaço aos passageiros porque não há necessidade de um túnel de transmissão no interior.

A iluminação sofisticada chega ao carro, não apenas oferecendo displays OLED traseiros personalizáveis na barra de luz na parte traseira, mas também usando projetores de LED na lateral, para oferecer opções de iluminação aprimoradas.

Ainda não demos uma olhada no interior, mas não ficaríamos surpresos se esse design exterior for praticamente o que veremos lançado no futuro - e o design provavelmente seguirá a fórmula da Audi, então não espere uma enorme mudança visual do interior do Audi e-tron GT .

Esperamos ver os primeiros carros construídos na plataforma PPE lançados em 2023.

Escrito por Chris Hall.