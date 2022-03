Audi é o primeiro fabricante de automóveis a adotar Holoride VR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Audi anunciou que está se comprometendo a adicionar a funcionalidade Holoride VR a uma faixa de seus carros no próximo ano, com o primeiro recebendo compatibilidade em junho de 2022.

O sistema VR permite que você assista a filmes ou jogue na parte de trás de um carro em movimento, com os dados de movimento do veículo sendo reproduzidos no mundo virtual que você habita para garantir que pareça e pareça certo.

Nesta fase, a chave para a compatibilidade parece ser se o veículo possui o mais recente sistema de infoentretenimento da Audi, o MIB 3 - isso deve significar que todos os modelos A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 e Audi e- tron são capazes de usar Holoride.

No entanto, ao que parece, a princípio, ele chegará apenas aos carros que saem da fábrica com o software necessário adicionado, e não há nenhuma sugestão até agora de que você poderá adicioná-lo retrospectivamente ao seu carro por meio de um atualização de software.

Obviamente, você também precisará de um fone de ouvido, que presumivelmente terá um custo extra, e imaginamos que você pode começar a ter a opção de adicionar Holoride ao seu carro enquanto o especifica antes da compra.

É uma reviravolta interessante no entretenimento no carro, com certeza, e embora tenhamos ficado bastante impressionados com a experiência quando a experimentamos no MWC 2022, ainda estamos um pouco perplexos com o motivo de você gastar dinheiro extra com isso. do que apenas usar seu telefone ou tablet para assistir ao conteúdo.

Dado que a Holoride realmente saiu da Audi em primeiro lugar, não é uma grande surpresa vê-la se tornar a primeira fabricante a realmente embarcar, então teremos que ver se outros grandes nomes seguirão o exemplo em algum momento.

Escrito por Max Freeman-Mills.