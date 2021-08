O conceito elétrico do Audi Skysphere parece magnífico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Audi acaba de lançar um tesouro de informações e imagens em torno de um conceito de veículo elétrico que está chamando de Skysphere. A ideia central, e bastante maluca, é que o carro pode se estender para uma forma diferente, dependendo se você deseja uma experiência roadster ou grand tourer.

O Skysphere tem uma aparência bastante futurista, como você esperaria de um conceito elétrico, e isso é apoiado pelo recurso, que em teoria faria o motorista tocar um botão para fazer o carro estender sua distância entre eixos em 9,8 polegadas e diminuir sua altura em 0,4 polegadas para dar uma sensação mais feliz de cruzeiro.

O carro é certamente elegante e discreto, mas está escondendo muita potência graças a um motor elétrico de 623 cavalos de potência emparelhado com uma bateria de 80 kWh, que somam uma velocidade de 0-60 MPH de apenas quatro segundos, o que não é exatamente um tempo desleixado.

Esse corpo telescópico é a verdadeira chave, no entanto, e embora possa ser um pouco irreal, é para isso que servem os conceitos. Além de mudar a sensação de dirigir do carro, ele também abre a aerodinâmica para a direção de um roadster, que é então fechado quando você está no modo GT, portanto, há mais do que apenas ostentação.

Claro, esses conceitos raramente chegam ao mercado a não ser em uma forma altamente diluída, então não esperaríamos estar dirigindo um carro mutável tão cedo, mas mesmo assim é um vislumbre muito interessante do pensamento da Audi.