Audi Q4 e-tron será o carro elétrico da Audi para o mercado de massa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Audi revelou oficialmente o Audi Q4 e-tron , a versão premium do VW ID.4 , um SUV elétrico de médio porte. A Audi está oferecendo dois estilos, o convencional Q4 e-tron SUV e o Sportback, com uma linha de teto que cai mais rapidamente para o estilo coupé.

Os novos slots e-tron Q4 sob os modelos e-tron existentes da Audi. O original estava na categoria de SUVs maiores e tinha um preço que combinava, mas com o Q4 e-tron começando com pouco mais de £ 40.000, é provável que seja acessível a muito mais motoristas.

Ele também se encaixa em um tamanho de SUV popular: grande o suficiente para os benefícios de um SUV, mas sem toda a preocupação com o tamanho que vem com modelos maiores, particularmente relevante em estradas e espaços de estacionamento europeus.

A oferta também é um pouco mais atraente do que os modelos maiores: embora você possa ter certeza da qualidade, com um clássico interior Audi de alta especificação, há dois tamanhos de bateria disponíveis no lançamento, a opção de tração traseira somente se você deseja manter os custos baixos e não está preocupado com o Quattro (ou tração nas quatro rodas) e uma gama completa de opções de acabamento.

As baterias oferecidas chegam a 52 kWh e 77 kWh (que é a capacidade utilizável em vez da capacidade bruta), e opções para motor único de 125 kW ou 150 kW, ou motor duplo de 220 kW.

A Audi está reivindicando um alcance WLTP de 316 milhas, mas o que talvez seja surpreendente é que a Audi está oferecendo apenas 125 kW de carregamento. Embora esta seja uma taxa média típica para carregadores públicos rápidos, carregadores de 150 kW agora são comuns, enquanto até 350 kW também estão disponíveis.

Isso sublinha alguns números interessantes nas estatísticas do e-tron do Q4: a Audi não está dando tudo de si no desempenho da folha de especificações. O modelo básico faz 0-62 mph em 9 segundos e tem uma velocidade máxima de 99 mph, o que é bastante modesto, para um Audi. Os modelos de topo aumentam o ritmo, cobrindo os 0-62 mph em 6,2 segundos, mas, novamente, isso mal aparece no gráfico para carros elétricos.

Os números modestos provavelmente colocarão o alcance em primeiro lugar e talvez deixem espaço para um modelo S no futuro com maior rapidez. Mas enquanto em um confronto com a Tesla você pode descartar esses números de desempenho, o número mais importante será a eficiência no mundo real.

Obter 316 milhas da bateria de 77 kWh daria 4,1 milhas / kWh, que é uma média razoável. Já vimos melhor ( Kia e-Niro ) e muito pior (o Audi e-tron maior) e, claro, o estilo de direção será o fator mais importante.

Audi

O que a Audi está realmente oferecendo aqui é o apelo de um Audi, com um interior luxuoso e muita conectividade, a praticidade do formato SUV e a acessibilidade com esse preço - enquanto o modelo de especificação superior custa cerca de £ 15k a mais que o VW ID. 4, ambos começam com o mesmo preço e isso será atraente para os motoristas que desejam os quatro anéis na frente de seu novo carro.

Talvez a maior revelação sobre para quem a Audi está lançando este carro venha dos novos alto-falantes Sonos a bordo. Ele foi projetado para pessoas familiarizadas com tecnologia, pessoas que já ouviram falar da Sonos - pessoas como você.

O Audi Q4 e-tron está disponível para encomenda agora com entregas a partir de junho de 2021. O preço inicial do Q4 35 e-tron Sport é £ 40.750.

O Q4 e-tron Sportback estará disponível para encomenda em junho com entregas em setembro.

Escrito por Chris Hall.