Audi Q4 e-tron terá um display AR heads-up

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Audi adora tecnologia e parece que o próximo Audi Q4 e-tron vai ser embalado com ela. Mas o que realmente chamou nossa atenção - com o perdão do trocadilho - foi o heads-up display (HUD) de realidade aumentada (AR).

Os monitores de alerta não são novidade nos carros. Muitos modelos oferecem alguma forma de informação ao motorista, seja projetada na parte inferior do para-brisa ou em um pequeno painel de vidro que fica na parte superior do painel.

Essa sempre foi uma solução ok, mas nunca foi realmente uma virada de jogo. Freqüentemente, você ainda precisa olhar para baixo para vê-lo, então você também pode olhar apenas para o painel ou a tela central, que é maior e, normalmente, melhor para mostrar as informações completas.

Mas a realidade aumentada - AR - tem uma vantagem, e é uma vantagem que a Audi está procurando explorar. A vantagem é a escala, trazendo as informações para sua linha de visão para aprimorar o que você está vendo naturalmente na estrada à sua frente.

Graças a alguma tecnologia de projetor inteligente - que a Audi está chamando de PGU (unidade de geração de imagem) - o heads-up display é dividido em duas seções. Há uma seção de informações nearfield que é essencialmente a mesma que os HUDs atuais em carros, e a seção farfield AR, que parece estar na estrada à sua frente.

Audi diz que parecerá estar cerca de 10m à frente do carro, mas é claro, isso é apenas um truque de AR, na verdade é apenas no interior do para-brisa - e a distância percebida dessa informação mudará com base no que está dizendo a você .

A seção AR será capaz de colocar informações em sua linha de visão para destacar onde você realmente deve virar. Não é uma seta indicando o próximo cruzamento - na verdade, ela o guiará na direção da curva que você precisa fazer.

O mesmo sistema também será capaz de guiá-lo para a pista correta e fornecer informações visuais quando em assistência de cruzeiro adaptável, ou dar-lhe um aviso para prestar atenção.

Audi se refere à orientação AR como um drone - e essa é uma maneira legal de pensar sobre isso. Imagine um drone pairando à frente do carro, mostrando a você para onde dirigir, qual saída tomar. Conforme você se aproxima da curva, você se aproxima do drone, mas quando não há nenhuma curva a ser feita, o drone vai desligar e encontrar a próxima curva à distância.

O carro usará o radar de bordo, câmeras e GPS para reunir todos os dados e garantir que o que está sendo mostrado seja a informação visual correta. O sistema funciona a 60 quadros por segundo, então deve ser bom e suave também.

Esperávamos que a funcionalidade AR estivesse na lista de opções da Audi, mas mal podemos esperar para experimentá-la. Estamos supondo que o Q4 e-tron será um daqueles carros em que você deixará a navegação para os sistemas de bordo da Audi, em vez de usar o Apple CarPlay ou Android Auto .

Espera-se que o Audi Q4 e-tron seja totalmente lançado no verão de 2021.

Escrito por Chris Hall.