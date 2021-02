Audi apresenta oficialmente o e-tron GT, seu primeiro carro esportivo elétrico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Audi e-tron GT Concept foi exibido no Salão do Automóvel de LA em 2018, ficou claro que não era um futuro fantasioso. Para os espectadores, o carro parecia muito com um modelo de produção - algo que o designer Marc Lichte confirmou.

Como resultado, o Audi e-tron GT não chega a ser uma surpresa. É familiar, um carro pelo qual esperamos nos últimos anos, mas apenas teve seu lançamento global em 9 de fevereiro de 2021.

Isso não tira nada do GT: linhas longas, baixas e elegantes emolduram este sedã esportivo, uma sugestão de Audi TT, uma sugestão de A5 e A7. É um Audi requintado, tudo o que você espera e único o suficiente para se destacar. Também há lugares para cinco ocupantes.

É importante ressaltar que o design marca uma diferença entre o e-tron GT e o Taycan do Porsche . O novo e-tron é também o primeiro carro elétrico a usar o emblema RS - e dada a forma como a Audi adora aplicar o quattro a todos os seus carros potentes, é duvidoso que haja uma versão com tração traseira. Até o Audi R8 viu a tração traseira apenas como uma edição especial.

O Audi e-tron GT usa um design de piso plano, embalado com uma bateria de 93 kWh, dos quais 85 kWh são indicados para uso, a capacidade sobressalente normalmente reservada para garantir a integridade da bateria a longo prazo.

A Audi está usando o sistema de 800 V que vimos no Taycan, permitindo carregar a até 270 kW, o que levará você a até 80 por cento em menos de 23 minutos; você poderá adicionar 100km de alcance em pouco mais de 5 minutos, tornando possíveis pitstops mais curtos, se você puder encontrar esse tipo de carregador rápido nas estradas.

Existem duas versões no lançamento, com o e-tron GT oferecendo 238 CV no motor dianteiro e 435 CV na traseira, enquanto o motor traseiro do RS e-tron GT aumenta para 456 CV. Isso pode ser aumentado via controle de lançamento em ambos os carros por aproximadamente 2,5 segundos, para aumentar a produção total brevemente, perfeito para aquelas corridas de rua ad hoc das quais você nunca fará parte.

Isso verá o e-tron GT atingir 62 mph em 4,1 segundos e o RS e-tron GT atingir 62 mph em 3,3 segundos. Esperamos ver muitos vídeos Audi vs Tesla em um futuro próximo. A velocidade máxima é limitada a 152,2 mph e 155,3 mph, respectivamente.

Para proporcionar uma direção suave, o padrão na decolagem é deixar o carro desacelerar, em vez de permitir que a recuperação comece a desacelerar imediatamente. O motorista tem controles no volante para ajustar o nível de recuperação na frenagem para colocar a bateria de volta. Haverá três modos de direção, comuns em carros Audi, para que você tenha um pouco mais de controle sobre como o carro se comporta.

O alcance é de cerca de 300 milhas, embora isso varie enormemente dependendo das condições e do estilo de direção.

Como seria de esperar, há uma enorme quantidade de tecnologia comprimida no e-tron GT, desde sistemas de assistência ao motorista até confortos para o motorista e passageiro, com o carro também recebendo os sons exclusivos do e-tron GT. O modelo RS tem como padrão, enquanto o modelo normal tem como opção, para impulsionar a experiência de áudio no carro com um som digital sintetizado.

Além das duas variantes, também haverá diferentes níveis de acabamento e esperamos uma extensa lista de opções. Audi já especificou que haverá uma opção de teto em fibra de carbono, economizando 8 kg de peso. O Audi e-tron GT quattro começa em £ 79.900, enquanto o Audi RS e-tron GT começa em £ 110.950 esperado em maio de 2021.

Escrito por Chris Hall.