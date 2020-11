As funções da Audi sob demanda permitem que você atualize remotamente as características de tecnologia do seu carro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Audi está abrindo mais opções para proprietários de carros, aproveitando o aplicativo myAudi para permitir que os motoristas acessem novos recursos para seus carros.

Mas essas não são atualizações de firmware para o hardware, são atualizações de recursos que você pode não ter especificado quando fez o pedido do carro - por exemplo, algumas das funções avançadas de assistência ao motorista ou iluminação.

As novas funções de serviço sob demanda significam que você pode habilitar, por exemplo, a função de assistência ao estacionamento, onde o carro estaciona sozinho para você. Se você normalmente estaciona em casa quando dirige, mas depois vai de férias onde o estacionamento é um pouco mais competitivo ou desafiador, você poderá ativar o recurso durante as suas férias, por exemplo.

Isso ocorre porque o hardware para esses recursos está incluído quando você compra o carro, mas não está ativado. Graças à conectividade moderna, você poderá acessar alguns recursos quando quiser, sem ter que pagar por eles no momento do pedido do carro.

Audi diz que iluminação, assistência ao motorista e infoentretenimento são áreas óbvias onde esses recursos podem ser adicionados, mas essas funções dependerão do modelo de carro que você possui. No Reino Unido, será o Audi e-tron que liderará o ataque, começando com a opção de habilitar a função de assistência ao estacionamento que mencionamos ou acionar a iluminação LED Matrix.

A iluminação Matrix LED permite que o carro desligue seções dos faróis para omitir os veículos que se aproximam e evitar o deslumbramento de outros motoristas. Tendo usado este sistema em estradas escuras, é incrível, dando a você uma visibilidade que você normalmente não teria. E estará disponível para interagir por meio do aplicativo myAudi. Exatamente quanto pode custar, não sabemos.

Essa nova abordagem flexível também permite uma oportunidade de teste antes de comprar, onde você pode testar algo por um mês antes de decidir se quer por mais tempo. A Audi diz que qualquer coisa que você decidir adicionar ao seu carro está limitada a esse carro - e não ao motorista - então, se você vender seu carro com as luzes LED Matrix habilitadas, essa função permanecerá no carro para o próximo proprietário.

Este é apenas um primeiro passo para a Audi, mas oferece oportunidades no futuro para que as pessoas adicionem funções aos seus carros que não foram especificadas no momento da compra. Audi diz que mais funções serão disponibilizadas no futuro - e tendo mencionado o infotainment , esperamos que seja aí que a maioria das mudanças virão.

Escrito por Chris Hall.