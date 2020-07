Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mais recente Audi Q5 vem com uma interessante tecnologia de luz traseira que pode mudar de assinatura dependendo da situação e até brilhar quando outros carros se aproximam demais quando está parado.

Usando a tecnologia do painel OLED, as novas luzes traseiras podem ser personalizadas pelos motoristas quando eles compram o carro pela primeira vez - com três opções de assinaturas disponíveis.

Então, quando no modo de condução Audi "dinâmico", as lâmpadas mudam para outra assinatura.

As animações de iluminação também podem ser ativadas para diferentes cenários, como sair ou chegar em sua casa.

As luzes também podem acender quando outros carros se aproximam pela traseira, enquanto o Q5 está parado, como quando você está esperando nos semáforos. Existem 18 segmentos OLED por lâmpada e todos podem ser ativados de uma só vez quando outro usuário da estrada é detectado a até dois metros de distância.

O carro mudará para uma assinatura de iluminação padrão assim que se mover novamente.

"Até agora, usamos a segmentação OLED com o Audi TT RS e A8 para projetar iluminação de assinatura. Isso mudou com o Q5", disse o gerente de projeto de tecnologia OLED da Audi, Dr. Werner Thomas.

"Aqui, as luzes traseiras se transformam em uma espécie de exibição na carcaça externa, o que nos proporcionará amplas oportunidades e perspectivas em termos de design, personalização, comunicação e segurança no futuro".

Escrito por Rik Henderson.