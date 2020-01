Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não é todo dia que você se senta na parte de trás de um carro, sem motorista no banco à frente, e se sente quase relaxado quando o veículo acelera por si próprio. Mas na cobertura do hotel Aria, em Las Vegas, como parte da CES 2020 , é exatamente isso que acontece, pois a Audi demonstrou seu carro-conceito AI: ME.

O AI: ME - diga como "Amy", que fofo - é uma cápsula de tecnologia e conforto. Seus visuais impressionantes cortam uma forma moderna e futurista; aquelas enormes rodas de 23 polegadas adicionando músculos a uma superfície bastante suave e ondulada; um que é coberto por iluminação prolongada além do arranjo habitual dos faróis, como parte da comunicação de 360 graus do carro.

Mas é realmente dentro de onde importa: o interior espaçoso, mesmo na parte traseira, é iluminado e arejado, especialmente porque o teto é quase inteiramente de vidro para permitir a entrada de pilhas de luz. Entre no AI: ME através das portas suicidas, que abrem o carro para expor todo o interior, e os assentos quase parecidos com sofás não parecem uma viagem média no banco traseiro.

Por mais que o trabalho da AI: ME seja transportar passageiros com uma visão aberta do mundo, a Audi está explorando além disso com a introdução de experiências de realidade virtual (VR). Nós vestimos devidamente um fone de ouvido VR e somos jogados em uma região montanhosa da China, um dragão amarelo nosso companheiro flutuante, rodopiando pelo terreno.

Nesse sentido, então, o AI: ME trata de levar seus passageiros para outro lugar; nem pensar no próprio conceito de dirigir ou pegar carona até um destino. É uma experiência surreal, porque, embora a RV às vezes possa induzir náusea, o movimento lento nesse caso foi quase reconfortante.

Então a AI: ME é uma visão realista do futuro? Cada vez mais os fabricantes de automóveis estão desenvolvendo propostas semelhantes, à medida que o autônomo se torna uma idéia mais comentada no tecido da sociedade. Duvidamos que ele esteja aqui por vários anos, mas se for uma fuga tão confortável quanto essa, então, vamos lá.