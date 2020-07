Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os veículos elétricos anteriores da Audi chegaram com nomes que os diferenciavam. O primeiro carro de produção foi chamado simplesmente Audi e-tron , um nome retirado dos híbridos da Audi (agora aposentados).

Simplificando, havia apenas até agora que a Audi podia rodar com o nome e-tron - e-tron GT , e-tron Sportback - antes que as coisas se tornassem muito confusas. Portanto, o fato de o mais recente modelo conceitual da Audi ser chamado de Q4 e-tron é extremamente revelador.

Parece que ele se encaixa na faixa de SUVs compactos entre o Q3 e o Q5 e que o e-tron se tornará um pouco mais normal.

Depois de apresentar o Audi Q4 e-tron Concept na Geneva International Motoroshow em 2019, agora é hora da estreia mundial do Audi Q4 Sportback e-tron. Embora ainda esteja no Concept, esperamos que isso seja muito próximo do modelo de produção e dê uma olhada mais de perto no carro que você verá na estrada.

A estreia mundial ocorrerá em 7 de julho de 2020 nos seguintes horários:

Londres - 18:15 BST

Berlim - 19:15 CEST

Nova Iorque - 13:15 EDT

São Francisco - 10:15 PDT

Tóquio - 02:15 JST 8 de julho

Sydney - 03:15 AEST 8 de julho

Incorporamos a transmissão ao vivo desse evento no topo desta história para que você possa acompanhar a ação. Atualizaremos todos os detalhes abaixo assim que novas informações forem reveladas.

Para olhar, qualquer pessoa familiarizada com os utilitários esportivos da Audi verá de onde vem o Q4. Ele combina recursos de design do e-tron como a enorme barra de luz traseira com o tipo de escultura esportiva que os utilitários esportivos da Audi carregam. Como conceito, podemos esperar algumas mudanças, mas a Audi está dizendo com confiança que isso será lançado em 2020, então não esperamos grandes mudanças.

O que há embaixo é importante, no entanto. Ela fica na plataforma MEB do grupo VW - plataforma modular de eletrificação - que sustentará uma ampla gama de veículos do grupo, desde o ID da VW até o Seat El-Born , com a VW estimando que cerca de 15 milhões de veículos serão fabricados nesta plataforma .

1/0

Novamente - este é o Audi olhando para o mercado de massa, embora esperássemos que o conceito de quatro lugares se tornasse um lugar mais convencional para cinco lugares, caso contrário, as famílias não o comprarão.

O interior é futurista, mas não inconcebível; a tela de toque central combinada com o Virtual Cockpit é típica dos modelos atuais da Audi, mas não podemos deixar de sentir que a Audi se aterá ao recém-introduzido MMI Touch com uma segunda tela, talvez consumindo parte do espaço que o modelo conceitual oferece.

Voltando aos importantes números de desempenho deste modelo, a bateria compõe o piso do MEB, pesando cerca de 510 kg, mas proporcionando equilíbrio dianteiro e traseiro e um baixo centro de gravidade.

É uma bateria de 82kWh, combinada com dois motores elétricos dianteiros e traseiros, a parte traseira fornecendo 150kW, deixando 75kW para a frente. O Q4 - sem surpresa - é uma tração nas quatro rodas Quattro, com um tempo de 0 a 62 mph de 6,3 segundos e a frente e a traseira são gerenciadas eletronicamente para fornecer o equilíbrio ideal de potência.

Diz-se que o alcance é de 450 km no padrão WLTP, suportando até 125kW de carga, o que o levaria a 80% em 30 minutos.

1/0

Ainda não foi dito nada sobre o preço, mas isso obviamente será fundamental. O Audi e-tron começa com pouco menos de £ 60.000, portanto você pode esperar razoavelmente que o Q4 e-tron deslize para uma posição mais acessível abaixo disso. Certamente, esperaríamos que a Audi se mantivesse no mercado premium, evitando conflitos com SUVs elétricos de outras marcas da VW.

A Audi está dizendo que o Q4 e-tron será apresentado ao lado do Audi e-tron GT no segundo semestre de 2020, por isso é improvável que esteja na estrada até 2021.