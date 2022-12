Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O rumor de que o carro autônomo da Apple não será tão capaz quanto nos disseram para esperar, de acordo com um novo relatório que diz que também será tarde.

Há muito tempo correm boatos de quea Apple tem projetos de lançamento de um carro autônomo, possivelmente tão logo em 2025. Mas um novo relatório do bem conectado Mark Gurman da Bloomberg diz que a empresa teve que rever seus planos. Agora, o carro não será tão autônomo quanto se esperava anteriormente.

"Em uma mudança significativa para o projeto, a empresa agora está planejando um projeto menos ambicioso que incluirá um volante e pedais e só apoiará a plena autonomia nas rodovias", diz Gurman, citando fontes anônimas. O plano anterior era para um carro que não tivesse nenhum dos controles tradicionais do motorista e que pudesse dirigir por conta própria em qualquer lugar, mas que agora parece ter saído pela janela.

Além disso, aquela janela de liberação inicial de 2025 também parece ter sido abandonada - Gurman diz que o líder do projeto Kevin Lynch está agora visando o ano 2026. Lynch informou que "tem o objetivo de trazer mais estabilidade e um foco em metas práticas após anos de mudanças prioritárias e até mesmo algumas demissões", o que significa que Lynch está agora "discando de volta as expectativas" para garantir que o carro chegue de fato ao mercado.

Gurman também continua dizendo que a tecnologia de auto dirigibilidade da Apple contará com uma poderosa máquina codinome Denali, construída em torno de até quatro dos processadores Mac mais rápidos da Apple. Diz-se que esse sistema está pronto para a produção em massa, mas, mais uma vez, pensa-se que a Apple pode optar por dimensioná-lo de volta também.

Quanto ao preço, Gurman diz que a Apple tinha originalmente como objetivo vender o carro por pelo menos US$ 120.000, mas agora a empresa está tentando almejar algo em torno da marca de US$ 100.000 - colocando-o diretamente no território da Tesla Modelo S e Mercedes-Benz EQS. Isso não fará dele um carro barato por nenhum trecho, mas a tecnologia envolvida pode fazer com que valha a pena o preço. Assumindo que a janela de liberação 2026 seja cumprida, ou seja.

Escrito por Oliver Haslam.