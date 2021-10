O aplicativo de estacionamento RingGo agora funciona por meio do Apple CarPlay

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo de estacionamento do Reino Unido RingGo agora funciona por meio do Apple CarPlay , permitindo que os motoristas reservem suas sessões de estacionamento por meio do sistema de infoentretenimento em vez de seus iPhones.

Contanto que o usuário tenha iOS 14 ou superior instalado e um dos mais de 600 carros compatíveis - incluindo modelos da Audi, BMW, Citroën, Fiat, Honda, Jeep e Ford - ele, ela ou eles podem inserir os detalhes de localização e registro no console central do veículo para pagar e ativar uma sessão.

"Estamos constantemente procurando maneiras novas e inovadoras de tornar o RingGo o mais acessível possível. Nosso empreendimento com o CarPlay não é diferente. Queremos garantir que todos os motoristas possam acessar todas as ferramentas e serviços de que precisam com um simples toque de botão, não apenas tornando suas viagens mais fáceis, mas mais seguras ", disse o diretor-gerente da RingGo, Peter ODriscoll.

"O RingGo agora oferece aos motoristas mais maneiras de combinar perfeitamente navegação, estacionamento, transporte e rotinas digitais diárias. Para nós, é fundamental equipar nossos motoristas com tecnologia que aumenta a eficiência quando na estrada. Agora, os motoristas não precisam mais fazer malabarismos com vários dispositivos e podem encontrar todos os serviços necessários em seu console de infoentretenimento embutido. "

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS para a estrada Por Britta O'Boyle · 28 Julho 2021 Uma visão detalhada de como funciona o CarPlay da Apple, com explicações sobre como usar o Google Maps, enviar mensagens e tocar música, entre

O aplicativo RingGo também funciona com o Apple Watch, que mostra os detalhes da sua sessão de estacionamento e muito mais.