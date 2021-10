Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple tem planos de expandir o CarPlay para controlar todos os aspectos do veículo do proprietário, atuando como seu painel de controle central para manipular tudo, desde o sistema de ar condicionado e aquecimento do carro, alinhamento dos assentos, rádio e muito mais.

A empresa também está de olho no software para hospedar informações sobre o estado do veículo, como a exibição do velocímetro, medidor de combustível e tacômetro.

Supostamente com o codinome interno de “IronHeart”, o relatório de Mark Gurman via Bloomberg observa que ter uma integração tão profunda do veículo exigiria o consentimento e a cooperação dos fabricantes para embarcar.

Além disso, considerando os estágios iniciais do desenvolvimento, sempre há a chance da Apple decidir descartar o projeto por completo.

A mudança definitivamente soa como se a Apple estivesse dando mais um passo para realmente criar alguma aparência de um tão falado Apple Car, e enquanto a empresa lançando fisicamente um veículo completo de design personalizado e construído internamente é provavelmente no mínimo um completo daqui a uma década, os primeiros passos estão, sem dúvida, em andamento.

Recentemente, a Apple deu mais saltos públicos no mercado de automóveis, além de simplesmente CarPlay. Nos últimos anos, a empresa começou a promover o CarKey, um cartão digital baseado em NFC que você pode adicionar ao seu iPhone ou Apple Watch que permite abrir e ligar o carro sem a necessidade de um físico tradicional.

