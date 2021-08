Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fontes importantes da indústria disseram a repórteres do The Korea Times que executivos da Apple estiveram no país recentemente para negociar e discutir planos futuros para a fabricação de componentes para carros elétricos.

A indústria de veículos elétricos (EVs) está crescendo rapidamente e, se a Apple quiser manter seu status como a empresa mais rica do mundo, expandir-se para um mercado tão lucrativo quanto o de carros certamente faz muito sentido no papel.

No entanto, vazamentos comprovados de como um carro da Apple poderia ser, se formar ou qualquer outra coisa desse tipo foram praticamente extintos. A Apple faz testes de estrada um tanto abertamente pré-formados para seus testes internos de carros autônomos usando suas próprias unidades LiDAR, mas esses módulos são equipados em qualquer Lexus padrão de um estacionamento de automóveis.

De acordo com a reportagem do The Korea Times , os ex-presidentes da Apple "estiveram na Coréia para negociações comerciais com seus parceiros coreanos nos setores de semicondutores e telas [e agora] a empresa está procurando parceiros comerciais na Coréia para seus negócios de EV".

Especialistas especulam que a Apple realizou reuniões de nível "avançado" com outros chefes da SK Innovation - o ramo da LG que fabrica baterias de carros elétricos.

Uma das maneiras que a Apple planeja se destacar da competição de EV é através do fornecimento de baterias de fosfato de ferro-lítio, também conhecidas como baterias LFP, ao contrário das baterias de íon-lítio tradicionalmente usadas dentro de quase todas as peças de tecnologia disponíveis hoje.

As baterias LFP são consideradas mais duráveis em termos de serem mais duradouras do que podem lidar com mais ciclos de recarga do que as unidades de íon de lítio típicas, mas também têm uma densidade de energia inicial mais baixa em comparação com uma unidade de íon de lítio do mesmo peso e tamanho. Eles também devem ser muito mais seguros e menos sujeitos a superaquecimento, o que deve estar no topo da lista de prioridades da Apple.

Mas talvez o aspecto mais importante dessas baterias seja o fato de não conterem níquel nem cobalto - dois recursos que geralmente enfrentam enormes restrições de oferta e tornariam a rápida produção em massa muito mais difícil.

A Apple não seria a primeira a comercializar esta nova tecnologia de bateria LFP, uma vez que a Tesla já as utiliza, mas apenas em um lote muito pequeno de modelos 3 e Y fabricados na China. O CEO Elon Musk, no entanto, twittou que a empresa planeja fazendo uma transição completa de íon de lítio para LFP em algum momento no futuro próximo.

O níquel é nossa maior preocupação para dimensionar a produção de células de íons de lítio. É por isso que estamos mudando os carros de alcance padrão para um cátodo de ferro. Muito ferro (e lítio)! - Elon Musk (@elonmusk) 25 de fevereiro de 2021

Quanto à data esperada de lançamento do Apple Car, não planeje ver nada sair da empresa até pelo menos 2025, já que o confiável analista da Apple, Ming-Chi Kuo, afirma que o desenvolvimento do Apple Car ainda está nos estágios iniciais, com o Cupertino gigante com o objetivo de um lançamento em 2028 ou além.

