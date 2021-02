Fonte da Hyundai disse que as discussões sobre o carro da Apple pararam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo indicado anteriormente que estava em negociações com a Apple, a Hyundai confirmou que as discussões em torno do projeto cessaram.

O último parágrafo da longa saga do Apple Car mostra uma fonte da Bloomberg alegando que as negociações na verdade pararam há várias semanas e que a Apple está em discussões com outros fabricantes de veículos - e, é claro, pode haver um elemento de ser um tática de negociação deliberada.

Não houve nenhuma atualização oficial de nenhuma das empresas sobre isso.

Na semana passada, foi relatado que um negócio de $ 3,6 bilhões estava para acontecer entre a Apple e a Hyundai para construir um EV totalmente autônomo na fábrica da Kia em West Point, Geórgia. Parecia que o veículo usaria a plataforma E-GMP da Hyundai.

O Korea Economic Daily relatou pela primeira vez as discussões do "estágio inicial" no início de janeiro, enquanto a Reuters e outros relataram que 2024 é a data prevista para a fabricação do veículo, que é relatado como capaz de ser totalmente autônomo.

No final de janeiro, um executivo da Hyundai sugeriu que a empresa estava "agonizando sobre como fazer, se é bom fazer ou não. Não somos uma empresa que fabrica carros para terceiros. Não é como trabalhar com a Apple sempre produziria ótimos resultados. "

Escrito por Dan Grabham.