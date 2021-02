Os últimos rumores da Apple Car apontam para a cadeia de suprimentos no Japão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores sobre o carro da Apple estão no estágio sem fumaça sem fogo e agora foi relatado que a Apple está negociando acordos com várias empresas japonesas na cadeia de abastecimento.

O relatório vem do Nikkei, que sugere que pelo menos seis empresas estão supostamente envolvidas na produção de elementos do veículo. No início desta semana, sugeriu que a Apple estava prestes a fechar um acordo de US $ 3,6 bilhões com a Hyundai para montar o veículo nos Estados Unidos nas instalações da Kia em West Point, na Geórgia.

No entanto, Nikkei também relata que os fornecedores ainda precisam ser convencidos quanto ao benefício de aderir ao esforço da Apple Car devido às disposições estritas da Apple e ao modelo que a Apple usa - uma divisão horizontal do trabalho - também usado na produção de seus outros produtos; essencialmente dividindo toda a produção em unidades menores para que seja mais facilmente gerenciável e possa ser trabalhada por vários fornecedores.

A Apple tem uma unidade de pesquisa e desenvolvimento em Yokohama e o esforço da cadeia de suprimentos aparentemente está sendo liderado de lá.

Os fornecedores do projeto provavelmente não estão interessados em um papel de segundo plano no projeto e de fato Hyundai estava aparentemente "agonizando" sobre o negócio conforme relatado pela Reuters, em grande parte porque a parceria poderia se tornar uma pedra de moinho e potencialmente minar seus próprios esforços EV.

Os relatórios sugerem que o novo veículo provavelmente usará a plataforma E-GMP da Hyundai. Pelo menos 23 modelos Hyundai e Kia já estão em preparação para essa plataforma nos próximos anos.

Escrito por Dan Grabham.