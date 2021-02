O Apple Car será um veículo elétrico totalmente autônomo construído pela Kia nos Estados Unidos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mais um dia e ainda mais detalhes surgem sobre o trabalho da Apple em veículos autônomos. Agora, porém, as coisas estão tomando uma forma mais substancial.

Embora já houvesse rumores ( e confirmados ) de que estava em negociações com a Hyundai, a CNBC relata que um negócio agora parece próximo para as duas empresas.

Além do mais, parece que a joint venture produzirá um veículo totalmente elétrico e autônomo e que a produção será realizada na fábrica da Kia em West Point, Geórgia. Hyundai possui pouco mais de um terço da Kia. A Bloomberg informa que o investimento pode chegar a US $ 3,6 bilhões.

O novo EV quase certamente será baseado na plataforma de veículo elétrico E-GMP da Hyundai que relatamos anteriormente. Hyundai já disse que 23 modelos Kia e Hyundai estão a caminho com base na plataforma. Parece claro que a Apple quer entrar no mercado de veículos autônomos, que deve explodir nos próximos anos - mais de US $ 500 bilhões até 2026, de acordo com a Allied Market Research .

A CNBC relata que o veículo entrará em produção em 2024, uma data que ouvimos antes, embora o relatório também sugira que a data pode ser adiada. O relatório também confirma que, embora o veículo fosse montado pela Kia, o veículo seria um modelo da Apple, em vez de um veículo Kia movido por software da Apple.

Além do mais, o projeto aparentemente nem se preocupa em considerar os drivers. "Os primeiros Apple Cars não serão projetados para ter um motorista", disse uma fonte citada pela CNBC. "Serão veículos elétricos autônomos projetados para operar sem motorista e com foco na última milha."

A "última milha" sugere que o projeto poderia se concentrar em veículos de entrega. A parte mais cara de levar algo até sua casa é a jornada do depósito local até sua porta, e veículos cada vez mais eficientes para essa finalidade criarão enormes economias de custo no futuro.

O relatório também sugere que a Hyundai acredita que o empreendimento vai permitir que ela desenvolva suas próprias ambições autônomas - ela também tem uma parceria com a Aptiv para desenvolver tecnologia autônoma, incluindo robótica.

A instalação da Kia em West Point aparentemente tem capacidade ociosa que poderia abrigar o projeto. Foi inaugurado em 2010 .

