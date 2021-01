Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a Apple está trabalhando em um veículo elétrico autônomo, de codinome Projeto Titan , há anos. A última evidência de que o projeto ainda está em andamento vem na forma de centenas de ofertas de empregos recentes.

A empresa de análise GlobalData identificou que a empresa postou mais de 300 empregos em 2020, incluindo "funções-chave que indicam trabalhar com gerenciamento de energia de bateria, segurança no trânsito e experiência em automóveis". Essas ofertas de emprego aparentemente eram todas para novas contratações dentro do Grupo de Projetos Especiais da Apple, ou SPG, uma unidade especial da empresa Cupertino-baed que só trabalha em projetos inovadores e escaláveis.

Alguns dos cargos SPG que a Apple esperava preencher incluem:

E essas foram apenas algumas das ofertas de emprego. A Apple também postou cerca de 50 empregos relacionados à experiência em carros digitais e tecnologias sem fio . Nos últimos seis meses, a empresa chegou a aumentar a frequência com que posta vagas de engenharia elétrica .

Embora o veículo elétrico da Apple ainda esteja muito longe de chegar ao mercado, com certeza parece que os esforços do Projeto Titan estão aumentando.

Escrito por Maggie Tillman.