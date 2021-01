Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na semana passada, surgiram relatos de que a Apple está desenvolvendo um veículo elétrico autônomo e conversou com a Hyundai , bem como com vários outros fabricantes de EV. Agora, mais evidências surgiram para sugerir que esses rumores são válidos.

De acordo com o The Verge , a Apple se reuniu com a startup de EV, Canoo, com sede na Califórnia, no início de 2020, para seu próprio projeto de veículo elétrico. Citando pessoas anônimas familiarizadas com as discussões, o relatório afirma que a Apple e Canoo discutiram investimentos e até opções de aquisição.

A "plataforma escalonável de veículo elétrico ou skate" de Canoo foi o que teria despertado o interesse da Apple. Ele integra a eletrônica do carro para uma cabine flexível, completa com tecnologia steer-by-wire, embora tal tecnologia "ainda não seja amplamente adotada" na indústria. Canoo aparentemente quer seguir a rota dos investimentos, no entanto, o que provavelmente levou ao desmoronamento das negociações entre as empresas.

Lembre-se de que a Reuters relatou na semana passada que a empresa sediada em Cupertino tem conversado com a Hyundai sobre a fabricação de um veículo elétrico autônomo, com metas de lançamento já em 2024. Isso tudo faz parte do suposto esforço da Apple com o codinome Projeto Titan. Acredita-se que a Apple esteja realizando reuniões com várias montadoras, de Canoo a Hyundai, para terceirizar o design e a fabricação.

Observe que Hyundai e Canoo padronizaram no início de 2020 para desenvolver veículos elétricos, mas esse projeto parece não ter relação com os planos da Apple.

A Canoo foi fundada no final de 2017. Ela perdeu US $ 182,3 milhões em 2019 e entrou em 2020 com apenas US $ 29 milhões em seu nome, de acordo com um documento recente junto à Securities and Exchange Commission . Também obteve um empréstimo de US $ 7 milhões do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento do governo.

Escrito por Maggie Tillman.